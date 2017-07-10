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Долги работникам нижнетагильского завода будут погашены за счет акционеров

Новости Урала
10 июля, 16:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Управляющий завода теплоизоляционных изделий Олег Скороход сообщил, что большая часть долгов будет погашена уже в понедельник

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Долги по заработной плате перед работниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий будут погашены за счет средств акционеров, сообщил в понедельник ТАСС конкурсный управляющий предприятия, назначенный судом после процедуры банкротства, Олег Скороход.

"На мой взгляд, долги будут погашены в ближайшее время за счет средств акционеров", - сказал Скороход.

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Он уточнил, что "большая часть долгов будет погашена уже сегодня". "Пока еще нет четкого понимания (когда долги будут погашены окончательно - прим. ТАСС). Возможно, это произойдет в течение ближайших двух-трех дней", - пояснил собеседник агентства, добавив, что имущество завода после банкротства будет продано, "срок установлен полгода, сейчас проводится инвентаризация".

По его словам, задолженность перед работниками предприятия возникла из-за того, что "не соблюдалась очередность погашения требований, предусмотренная Гражданским кодексом РФ". "Долги гасились в равной степени (перед кредиторами предприятия и перед работниками - прим. ТАСС), а надо было сначала перед работниками", - отметил Скороход.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сообщил ТАСС, что "суд подтвердил готовность (акционеров - прим. ТАСС) выплатить заработную плату коллективу за счет собственных средств". "Оставалось это реализовать, то есть быстро найти схемы, формы, потому что здесь и налоги, и комиссии, и процедура банкротства. Вчера этому вопросу было предано такое ускорение, что на данный момент уже собрана сумма в объеме 13,5 млн рублей, из них 7,5 млн рублей уже будут выплачены сегодня до конца дня", - сказал Носов.

Он отметил, что сейчас, при наличии средств, решается вопрос об их правильном распределении. "Есть предложение конкурсного управляющего, работников прокуратуры, Сбербанка, который выступает как финансовый оператор. Помогло то, что многие работники предприятия оказались клиентами Сбербанка, это ускорило процедуру прохождения денег", - резюмировал собеседник агентства.

Долги на предприятии

Как сообщалось ранее, в воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. Об обращении рабочих глава государства рассказал на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Руководитель региона сообщил журналистам, что директора завода уже ищут по его поручению.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие давно признано банкротом. В отношении руководства завода расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты, по данным следствия, задолженность в сумме порядка 13,3 млн рублей перед 195 работниками возникла с апреля 2016 по январь 2017 года.

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