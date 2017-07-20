ОП: претенденты в главы Свердловской области еще могут пройти "муниципальный фильтр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Общественная палата Свердловской области заявила, что у претендентов на участие в выборах губернатора еще есть возможность пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи местных депутатов для регистрации в предвыборной гонке. К такому выводу представители ОП пришли, обзвонив муниципалитеты, сообщили в организации.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который претендовал на пост губернатора региона, заявил о невозможности пройти "муниципальный фильтр". Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова сообщила, что Ройзман не может набрать необходимое число подписей местных депутатов, так как они уже отданы другим кандидатам.

"По заявлению члена рабочей группы по контролю за выборами губернатора Свердловской области Общественной палаты региона Владимира Винницкого, у выдвинутых... [претендентов на участие в выборах главы] Свердловской области по сей день есть возможность обращаться к местным депутатам для поддержки в прохождении так называемого "муниципального фильтра", - говорится в сообщении.

По данным ОП, "телефонный обзвон муниципалитетов показал, что в Невьянске, Пелыме, Верхней Салде, Первоуральске и в других муниципалитетах есть депутаты, еще не оказавшие поддержку ни одному из выдвинутых кандидатов. Речь идет о десятках местных депутатов".

Этап подачи документов для регистрации кандидатов на выборах завершается 26 июля.

Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр" - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Сдать в избирком листы с подписями в свою поддержку они должны до 26 июля. Первым в регионе документы и листы с подписями сдал в облизбирком в четверг выдвинутый на участие в выборах от ЛДПР депутат Госдумы РФ Игорь Торощин.

О претендентах

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день о своем намерении участвовать в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель Общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").