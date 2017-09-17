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Коляда-театр перенес гастроли в Нью-Йорке из-за сложностей с визами

Новости Урала
17 сентября, 21:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что театр планировал провести первые гастроли в Нью-Йорке в декабре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Коляда-театр перенес на более поздний срок запланированные гастроли в Нью-Йорке из-за усложнения процедуры получения американских виз. Об этом в воскресенье на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель театра Николая Коляда, опубликовав письмо Льва Трахтенберга, который проводит гастроли российских артистов и театров в Северной Америке.

"К нашему величайшему сожалению, мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Коляды в Нью-Йорке. Или по крайней мере перенести их на более "тихое" время, когда устаканится вся эта чехарда с посольством и консульствами. У нас остается еще два месяца, но ситуация с визами в посольстве США в Москве до сих пор не нормализовалась. Горят концертные проекты, которые назначены на более ранний, чем наши сроки - пока что система в посольстве не принимает документы для назначения интервью на получение рабочих, артистических виз", - сказано в сообщении Трахтенберга.

Все документы для подачи виз подготовлены

"Сейчас мы стоим перед выбором - нам нужно выкупать авиабилеты (25000), оплачивать отель (10000), строить декорации (5000), усиливать рекламную кампанию (15000) и много другое. Это многотысячный вклад денег, мы говорим об инвестициях за $60000 при полной неизвестности - будут ли визы или нет. Знаю, что вы настроились на эту поездку, мы тоже смотрели на эти гастроли с большим энтузиазмом, зрители вас ждут, но в этих непростых условиях взаимной вендетты между США и Россией, мы вынуждены все отменить при серьезных невозвратных потерях. Будем надеяться, что мы сможем организовать гастроли вашего выдающегося театра в будущем", - отмечено в письме.

Ранее сообщалось, что Коляда-Театр планировал в декабре провести первые гастроли в Нью-Йорке. Театр планировал показать три спектакля -"Двенадцать стульев", "Баба Шанель" и "Скрипка, бубен и утюг".

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