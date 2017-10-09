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Причиной массового заболевания менингитом на Урале могло стать нарушение санитарных норм

Новости Урала
9 октября, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

С 15 сентября в цыганском поселке в Екатеринбурге было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых

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© Сергей Карпов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Причиной массового заболевания детей менингитом в Екатеринбурге могло стать нарушение санитарных норм. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"С 15 сентября по 8 октября 2017 года на микроучастке "Цыганский поселок" Верх-Исетского района Екатеринбурга было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом "энтеровирусная инфекция, вирусный менингит". Основной контингент заболевших - дети до 14 лет (32 человека - прим. ТАСС). Предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах", - сообщили в ведомстве.

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По данным ведомства, заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести. "Все заболевшие госпитализированы в "Городскую клиническую больницу № 40" . Окончательный диагноз "энтеровирусная инфекция" поставлен 26 заболевшим", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области произведен отбор проб воды на вирусологические показатели, результаты отрицательные. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано эпидемиологическое расследование территории Цыганского поселка, а также в отношении школы №41, где учатся заболевшие дети (классы закрыты на карантин).

Проведено обследование домашних очагов для сбора эпиданамнеза, оценки санитарного состояния территории проживания для установления путей и факторов передачи, причинно-следственных связей. Проводимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий привел к стабилизации и снижению заболеваемости энтеровирусной инфекцией, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в СУ СК РФ по региону поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

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