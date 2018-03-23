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Всех участников инцидента на телебашне в Екатеринбурге отпустили по домам

Новости Урала
23 марта, 16:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, марта. /ТАСС

Будут ли на мужчин составлены административные протоколы, не уточняется

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Всех участников инцидента, который произошел в пятницу возле недостроенной телебашни в Екатеринбурге, отпустил из городского отдела полиции № 5 по домам. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, одного из них госпитализировали с переломом ноги. Еще нескольких человек задержали при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

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© Донат Сорокин/ТАСС

Трое неизвестных прорвались на недостроенную телебашню Екатеринбурга за сутки до сноса

"Я провела ряд переговоров, в том числе и с участниками инцидента. Как и обещала, никто задержан не будет. К 16:00 мск всех участников инцидента отпустили из отдела полиции № 5 Екатеринбурга, куда они были доставлены", - сказала собеседница агентства, не уточнив, будут ли составлены на мужчин административные протоколы. Данную информацию МВД и администрация города Екатеринбурга не комментируют.

Мерзлякова подчеркнула, что она прибыла на место инцидента, "чтобы не допустить трагедии". "Я еще раз предупредила ребят о том, что нужно действовать в рамках закона, даже если он идет вразрез с их личными убеждениями. Один из участников инцидента приехал в Екатеринбург из Сергиева Посада, чтобы в последний раз увидеть телебашню", - отметила омбудсмен.

Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. Телебашню планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно-металлургическая компания.

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