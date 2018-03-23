Один из прорвавшихся на вершину телебашни в Екатеринбурге госпитализирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Один из трех прорвавшихся на вершину недостроенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге госпитализирован с переломом, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Он госпитализирован с переломом пяточной кости в 24-ю больницу", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на недостроенную телебашню и поднялись наверх. Восемь человек были задержаны при попытке проникновения на объект. Телебашня подлежит сносу в течение суток.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что прорвавшиеся на башню мужчины не причастны к драке с охраной, а задержанные во время потасовки находятся в отделе полиции № 5 Екатеринбурга. Спустившимся, по ее словам, также придется приехать в полицию, так как все их документы находятся там.

Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области, исключив из перечня федеральных стратегических объектов. Телебашню планируют снести утром 24 марта, на ее месте построят многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей, инвестором которой будет Уральская горно- металлургическая компания.