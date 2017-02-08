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Прокуратура Приморья выявила более 1,5 тыс. нарушений при ликвидации последствий тайфуна

В стране
8 февраля, 3:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
С целью устранения нарушений принято порядка 1300 мер реагирования
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ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Прокуратура выявила более 1,5 тысячи различных нарушений закона при ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября 2016 года, сообщил в среду прокурор региона Сергей Бессчасный на итоговой за 2016 год коллегии прокуратуры.

"Наше вмешательство потребовалось в связи с фактами ненадлежащей организации аварийно-восстановительных работ, деятельности комиссий по обследованию поврежденных объектов, незаконных отказов гражданам во включении в списки пострадавших, бездействия муниципалитетов по признанию затопленных жилых помещений непригодными для проживания. В деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления выявлено более 1500 нарушений законов, с целью устранения которых принято порядка 1300 мер реагирования", - сказал Бессчасный.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа - начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Со 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня, затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.

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