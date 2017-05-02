Путин потребовал обратить особое внимание на пожароопасную ситуацию в летние месяцы

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой усилить контроль за пожароопасной ситуацией в стране.

"Не в первый раз мы сталкиваемся, к сожалению, с такими ситуациями, и просил бы руководителей регионов, муниципалитетов еще раз обратить внимание на то, что происходит у нас с пожароопасностью в подобных ситуациях в эти месяцы, в это время года", - сказал президент в ходе видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в СФО.

Путин, обращаясь к МЧС и руководству регионов, попросил доложить о том, что делается, чтобы помочь людям и взять ситуацию под контроль, а также обозначить перспективы.

Президент также заявил, что планирует посетить места пожаров в Сибири и проследить за ходом восстановления жилья.

"Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению", - сказал Путин, пожелав представителям МЧС и местных властей удачи в ликвидации последствий ЧС.

Глава государства поблагодарил россиян, откликнувшихся на беду, с которой столкнулись их соотечественники. "Хотел бы от себя тоже поблагодарить всех наших граждан, кто так оперативно, так тепло, душевно откликнулся на эти печальные события, на эти пожары, - сказал Путин. - Я знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области, люди инициативно, быстро очень отреагировали на эти события и делали все, чтобы помочь пострадавшим". При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на то, что проблему решать будут не только рядовые граждане, но и все органы власти и управления, которые по долгу службы должны соответствующим образом реагировать на такие ЧС.

"Хочу обратить внимание Алексея Самбуевича (Цыденова, врио главы Республики Бурятия), Сергея Георгиевича (Левченко, губернатора Иркутской области), для вас это тоже определенная проверка на компетентность, на дееспособность," - сказал Путин, выразив надежду на то, что доложенные ему в ходе селектора планы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Глава государства добавил, что рассчитывает, что МЧС примет все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение пожаров в Сибири и других пожароопасных регионах страны.

Восстановление жилья в деревне в Иркутской области

Путин заверил, что жилье, сгоревшее в деревне Вершина Иркутской области, будет восстановлено на старом месте, а федеральные и муниципальные власти помогут людям.

"Вы с людьми напрямую общаетесь? Поддержите их, а федеральные органы и областные сделают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить все, что утрачено", - заверил глава государства. В ходе беседы президент поинтересовался желаниями людей, хотят ли они, чтобы их дома были восстановлены на прежнем месте, или же они хотят уехать. Глава сельского поселения Андрей Щепотя признался, что "люди хотят жить и строить здесь, в деревне Вершина". "Хорошо, так и сделаем", - заключил Путин.

28 апреля огонь уничтожил восемь домов и магазин в Вершине. Причина пожаров - сжигание травы.

Врио главы республики Бурятия Алексей Цыденов доложил главе государства, что из-за жары и ветра огонь перекинулся на жилые строения. Пострадали около 40 человек, но погибших и раненых нет. Первая финансовая помощь в размере 10 тыс. руб. уже выплачена всем пострадавшим, медицинские полисы восстановлены, паспорта оформляются, документы на восстановления жилья также готовятся. "В целом по республике сейчас ситуация по пожарам стабильная, из 24-х пожаров осталось пять. На завтра прогнозируется полная ликвидация всех пожаров", - подытожил он.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко также доложил об убытках нанесенных огнем. "В настоящее время идет оформление документов для того, чтобы получить необходимую компенсацию и решить вопрос с переселением из тех домов, которые сгорели", - пояснил глава региона. По его словам, в Киренске запланировано строительство двух домов до конца сентября. В качестве альтернативного варианта людям предлагается взять земельный участок и 125 куб. метров пиломатериалов для самостоятельного строительства.