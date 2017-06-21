Земельный вопрос: какие проблемы с "дальневосточным гектаром" помогут решить законодатели

Основные проблемы, с которыми сталкиваются получатели "дальневосточного гектара": технические сложности в работе федеральной информационной системы "На Дальний Восток", кадастровые проблемы учета и границ участков, а также административные барьеры, порой создаваемые чиновниками на местах, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Программа по выдаче "дальневосточного гектара" уже год действует для жителей всей страны и позволяет получить для реализации своего бизнес-проекта землю на Дальнем Востоке в упрощенном порядке и в короткие сроки. Тем не менее, в ходе "Прямой линии" с президентом России люди жаловались на сложности, возникающие при реализации программы.

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, законопроект, упрощающий получение "дальневосточного гектара" и устраняющий выявленные проблемы, уже находится на рассмотрении в Госдуме.

О том, как намерены решать возникающие у получателей "гектаров" проблемы власти разных уровней, и о том, с какими барьерами помогут справиться предложенные поправки к федеральному закону - в материале ТАСС.

Поправки против кадастровых недоработок

Возможность получить гектар земли на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года доступна всем жителям страны. Десятки тысяч участков уже отданы в пользование. Но в течение почти полугода с начала действия программы получатели "гектаров", а также региональные и федеральные власти говорят о технических недостатках ресурса "На Дальний Восток", который не всегда справляется с большим наплывом посетителей.

Одной из самых острых проблем, стоящих перед получателями гектаров, является неполное совпадение фактических границ участков с кадастровыми планами. Участок в Приморье или Приамурье, выбранный в режиме онлайн из Новосибирска или Москвы, на деле может захватить территорию кладбища, водохранилища или другого участка, границы которого были изменены.

"Сложности в реализации проекта "дальневосточного гектара", связанные с кадастровым учетом, постепенно будут устранены. Свою подстегивающую роль сыграет тот факт, что этот вопрос был поднят во время "Прямой линии" с президентом, а также потому, что сам по себе процесс выдачи гектаров со временем будет отшлифован", - сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с самого начала было понятно, что проект "дальневосточного гектара" - сложный эксперимент: "Сейчас проблемы мы выявили. Первое - много отказов. Второе - нужно, чтобы многофункциональные центры по всей стране были доступны. Третье - есть ряд ограничений, которые уводят землю в "зоны нельзя", - сказал министр, добавив, что необходимые поправки должны быть приняты до конца весенней думской сессии.

Что исправят?

Согласно готовящимся изменениям, уполномоченные органы будут не в праве отказывать желающим получить гектар из-за неправильного оформления заявки, или потому что границы участка накладываются на выбранную ранее территорию. Предусматривается также возможность скорректировать границы участка, рассмотреть другие участки или найти иной выход из ситуации, но довести работу по предоставлению ему гектара до конца.

Кроме того, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также - разрешить предоставление 1 га и в границах охотничьих угодий.

Отказать заявителю в предоставлении земли структуры смогут только в одном случае - если он сам потеряет интерес к участку и не захочет его получать.

Технические сложности и административные барьеры

Отдельного внимания требует устранение технических сложностей, связанных с работой федеральной информационной системы (ФИС) "На Дальний Восток".

"Замечаний к технической стороне проекта "дальневосточного гектара", то есть к работе ФИС "На Дальний Восток" было очень много в начале года - когда он был распространен на всю страну. Речь о десятках замечаний", - рассказал ТАСС председатель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро.

К примеру, было выявлено отсутствие интеграции и, как следствие, синхронизации между федеральной и региональной информационными системами. "В частности - отсутствие полной информации о том, что собой представляет территория выдаваемых участков в федеральной системе тогда, когда в региональной вся информация содержалась, включая принадлежность земли или ведомую на ней деятельность", - сказал Габестро.

Он также добавил, что в начале года имели место и случаи несоответствия данных портала "На Дальний Восток" реалиям: когда внесенные в систему координаты отличались от имеющихся на местности. Но все такого рода технические моменты вполне решаемы, и в настоящее время над ними работает Росреестр.

"Произведено более 10 обновлений ресурса, в 3 раза увеличены мощности серверного оборудования каналов связи. При этом с момента запуска третьего этапа проекта количество обращений к системе и нагрузка на нее ни разу не достигали максимально допустимых значений", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

Организации предстоит большая работа и после принятия всех тех поправок, которые находятся на рассмотрении в Госдуме - проведение конкурса, отбор подрядчика и ряд других мероприятий, которые подразумевает собой новый госконтракт.

Нужны компетентные специалисты

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов отмечает, что административные проблемы вполне объяснимы.

"Для реализации проекта слились воедино множество систем. То есть речь не только о кадастровой системе, но, к примеру, еще и об административной. Она так же, как и кадастровая, была не готова к тем переменам в работе, которые влечет за собой предоставление земли на Дальнем Востоке", - отметил депутат Госдумы,

По его словам, для того, чтобы работа по предоставлению "дальневосточного гектара" наладилась, необходимо, чтобы у специалистов различных административных органов, так или иначе связанных с предоставлением земли, был соответствующий уровень компетенции в земельных вопросах.

Из арендаторов в собственники

Член комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Корниенко считает серьезной проблемой при выдаче "дальневосточных гектаров" возможную передачу земельных участков в собственность арендаторам.

"Необходимо полностью исключить возможность передачи в собственность гектаров на Дальнем Востоке, сделав так, чтобы закон предусматривал возможность долгосрочной аренды земельных участков с последующей пролонгацией. Так как возможность передачи в собственность будет означать ни что иное как продажу земли на Дальнем Востоке. То есть - допускать риск занятия на гектарах совершенно не той деятельностью, на которую нацелен закон", - считает депутат.

При этом в регионах не видят негатива в возможной передаче земли в собственность. Ведь "гектар" довольно востребован среди жителей самих дальневосточных регионов, участвующих в программе.

"По количеству заявлений на выделение 1 га дальневосточных земель Якутия находится на втором месте после Приморского края. Поступило свыше 17,5 тыс. заявлений, из которых более 4 тыс. подано гражданами на третьем этапе, когда заявки на гектары могли подавать все россияне. Из этих 17,5 тыс. заявок только порядка 170 заявок поступили из-за пределов республики - остальные подали жители Якутии", - рассказал ТАСС глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов, добавив, что из 308 млн га в республике под программу не попадают 70,6%.

По словам Борисова, смысл закона не в том, чтобы выдать землю, а в том, чтобы использовать имеющиеся площади для развития местного производства. "Поэтому мы и даем возможность нашим гражданам в дополнение к дальневосточным получить еще и "якутские гектары". Соответствующий региональный закон принят в ноябре 2016 года. "Якутские гектары" можно получить для разведения крупного рогатого скота, коневодства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства и растениеводства", - сообщил Борисов.