Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А

Самолет АНТ-6А пилота Бориса Чухновского, который находится на самом северном острове России — острове Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа — стал частью музейного фонда национального парка "Русская Арктика". Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. И в нацпарке сейчас решают, какой вариант выбрать для его сохранения.

Сохранность фантастическая

Самолет АНТ-6А лежит на острове Рудольфа недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. "АНТ" означает "Андрей Николаевич Туполев" — именно в его конструкторском бюро создавались эти машины, а "А" значит "арктический". Для Арктики эти самолеты модернизировались. Такие самолеты более известны как тяжелые бомбардировщики ТБ-3. В этом качестве они использовались во время Великой Отечественной войны.

АНТ-6А с острова Рудольфа уцелел, поскольку потерпел аварию слишком далеко от большой земли, и Арктика его сохранила. Самолет лежит в разобранном виде, фюзеляж отделен от крыльев.

"Я так понимаю, что полярники ходили к самолету как в супермаркет за всякими металлическими детальками, поэтому он немного раздербаненный — можно сказать, разобранный. Там нет двигателей, потому что двигатели сняли. Но у него есть кабина, хвост, фюзеляж, крылья, стойки шасси сохранились", — рассказывает начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов.

По его словам, сохранность АНТ-6А фантастическая: порядка 60–70%. "Были еще подобные обломки в Тиманской тундре, их сейчас вывезли. Но там лишь небольшие фрагменты крыльев и кусочек фюзеляжа. Поэтому наш самолет интересен всем, кто интересуется историей техники", — говорит Ермолов.

Последний полет Сигизмунда Леваневского

Самолет с острова Рудольфа входил в авиаотряд, который вел поиски пропавшего в 1937 году экипажа известного советского летчика Сигизмунда Леваневского. 12 августа машина вылетела из Москвы, чтобы совершить перелет до Америки через Северный полюс.

Развернуть Штурман В. Левченко, радист Н. Галковский, командир экипажа С. Леваневский, второй пилот Н. Кастанаев, бортинженер Н. Годовиков, 12 августа 1937 года © Wikimedia Commons Штурман В. Левченко, радист Н. Галковский, командир экипажа С. Леваневский, второй пилот Н. Кастанаев, бортинженер Н. Годовиков, 12 августа 1937 года © Wikimedia Commons

"Были перелеты трансарктические из Советского Союза в Америку в 1937 году. Их запланировали три штуки. Первым Громов полетел со своим экипажем, потом Чкалов, третьим был Леваневский. Хотя предложил этот проект Леваневский. И он должен был первым лететь, но из-за поломки развернулся обратно, первым получился Громов", — историк Евгений Ермолов очень увлечен темой, поэтому рассказывает так, будто видел своими глазами.

Все-таки в августе 1937 года Леваневский вылетел в Арктику. "Погода была плохая, машина была непроверенная, и они пропали без вести. Он был в районе Северного полюса, дал последнюю радиограмму, несколько букв буквально было услышано, и было непонятно, где он и что происходит", — говорит Ермолов.

Что стало дальше с самолетом и экипажем — неизвестно до сих пор. Масштабные поиски были организованы как в СССР, так и в США, но даже никаких следов найдено не было.

Сложные поиски

В 1937 году на Земле Франца-Иосифа было многолюдно. В мае начала свою работу первая дрейфующая станция СП-1 под руководством Ивана Папанина. Полярная станция на острове Рудольфа была базовой для этой экспедиции, которой предшествовала масштабная подготовка.

"На поиски Леваневского, — рассказывает Ермолов, — отправили бригаду самолетов из четырех машин, которые завозили Папанина на Северный полюс. Машины были неподготовленные, экипажи были только-только из Арктики, их нужно было скорей сменить. И в октябре их сменил другой отряд, тоже из четырех машин, специально подготовленных для арктических условий и для того, чтобы искать".

Но в это время на Земле Франца-Иосифа уже наступила полярная ночь, условия для поисков стали почти невозможными. "При этом они попытались искать в свете прожекторов! — поясняет Ермолов, который сам неоднократно бывал на архипелаге. — Ничего не нашли и зазимовали в надежде, что весной продолжат поиски. Конечно, там только машину можно было искать".

Поисковые экипажи зазимовали на островах Рудольфа и Гукера, где работали советские полярные станции. Но весна началась с трагедий. "Сначала в Тихой (бухте Тихой на острове Гукера. — Прим. ТАСС) разбился самолет при заходе на посадку на плато Седова. Это было 14 марта, а буквально 17 марта при заходе на посадку разбился самолет уже на Рудольфа. Это был самолет командира Бориса Чухновского. При посадке было разбито шасси, самолет упал. В целом он не разрушился, никто не погиб, но самолет был обездвижен, у него были сломаны винты, еще что-то повреждено", — поясняет сотрудник нацпарка.

Самолет не мог взлететь, поэтому его с ледника, где был аэродром, транспортировали ближе к полярной станции и, соответственно, к морю. Предположительно — для того, чтобы затем погрузить на судно и вывезти с архипелага. Тем более что со вторым бортом, который упал в Тихой, такая операция прошла успешно, хотя спуститься с плато Седова даже без самолета непростая задача.

Развернуть АНТ-6А на острове Рудольфа © Национальный парк "Русская Арктика" АНТ-6А на острове Рудольфа © Национальный парк "Русская Арктика"

"На плато Седова его спускали еще зимой, и место буксировки видно, — рассказывает историк. — Лыжи деревянные, были обиты металлическими пластинками. Они сдирались о камни и до сих пор там лежат. Они его спускали у ледника, прямо по леднику спустили. Трактором, еще зимой, когда все было замерзшее, отбуксировали. Видимо, фюзеляж и крылья отдельно. Там были растяжки, лебедки, там какие-то трубы лежат, бревна. Видно, что операция была масштабная, судя по следам. А на Рудольфа они спустили его с ледника, но дальше не получилось. Может, не было судна, чтобы увезти, может, не хватало людей. Не знаю, в чем причина, но произошло так".

Сохранить или реставрировать

Во время визита президента и премьер-министра на остров Земля Александры в марте 2017 года Ермолов показывал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву фрагмент самолета с острова Рудольфа. "Они понимали, что это за самолет, даже представляли его визуально. И сказали, что надо законсервировать этот самолет и даже его отреставрировать".

Евгений говорит, что такой уникальный образец техники надо, безусловно, сохранять, но в отношении реставрации у него двоякое чувство.

"Всегда борются два желания: с одной стороны, хочется вернуть первозданный вид объекту — мне было бы очень интересно. Но с другой стороны, всегда есть мемориальная ценность памятника, и тут самый главный атрибут, критерий — местонахождение объекта. Если он там потерпел аварию, он там находится, он должен там и оставаться. Мы можем прийти к месту катастрофы и посмотреть его в первозданном виде".

По словам Ермолова, сейчас в парке решают, как дальше поступить с самолетом, и проводят консультации с экспертами, поскольку реставрация, если речь пойдет о восстановлении первоначального облика воздушного судна, подразумевает вывоз его с острова Рудольфа.

Другие самолеты Земли Франца-Иосифа

На Земле Франца-Иосифа вообще немало разбившихся и оставшихся на архипелаге самолетов. "С авиатехникой здесь все хорошо," — шутит Ермолов. В бухте Тихой на острове Гукера, где находилась первая на архипелаге советская полярная станция, сохранились два самолета По-2. Это машины из дерева, фанеры и полотна.

Развернуть ПО-2 на острове Гукера Земли Франца-Иосифа © Ирина Скалина/ТАСС ПО-2 на острове Гукера Земли Франца-Иосифа © Ирина Скалина/ТАСС

"По-2 — распространенная машина. Но, конечно, ценность именно этих — что они работали в Арктике и что они сохранились. Мы знаем, что они 1949 года", — говорит историк. В Тихой, куда заходят практически все круизы на Землю Франца-Иосифа, По-2 показывают туристам.

На архипелаге есть несколько Ил-14, есть военный грузовой Ан-12. На острове Хейса, где с 2014 года велись работы по очистке территории, например, оставлен как экспонат самолет Ил-14, который потерпел здесь крушение в феврале 1981 года. Ил-14 заходил на посадку в темноте и приземлился левее взлетно-посадочной полосы, угодив в глубокий снег. При этом оторвался дополнительный топливный бак, который располагался в салоне. Два пассажира погибли. Воздушное судно так и осталось на острове.

Развернуть На Земле Франца-Иосифа много потерпевшей крушение авиатехники. Это Ил-14 на острове Хейса © Ирина Скалина/ТАСС На Земле Франца-Иосифа много потерпевшей крушение авиатехники. Это Ил-14 на острове Хейса © Ирина Скалина/ТАСС

Возможно, таким экспонатом под открытым небом после реставрации станет и АНТ-6А. "Скорее всего, это будет прямо там, в историческом месте, где он находится", — сказал ТАСС и.о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

Ирина Скалина