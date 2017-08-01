Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А

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Самолет АНТ-6А пилота Бориса Чухновского, который находится на самом северном острове России — острове Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа — стал частью музейного фонда национального парка "Русская Арктика". Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. И в нацпарке сейчас решают, какой вариант выбрать для его сохранения.
Самолет АНТ-6А лежит на острове Рудольфа недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. "АНТ" означает "Андрей Николаевич Туполев" — именно в его конструкторском бюро создавались эти машины, а "А" значит "арктический". Для Арктики эти самолеты модернизировались. Такие самолеты более известны как тяжелые бомбардировщики ТБ-3. В этом качестве они использовались во время Великой Отечественной войны.
АНТ-6А с острова Рудольфа уцелел, поскольку потерпел аварию слишком далеко от большой земли, и Арктика его сохранила. Самолет лежит в разобранном виде, фюзеляж отделен от крыльев.
"Я так понимаю, что полярники ходили к самолету как в супермаркет за всякими металлическими детальками, поэтому он немного раздербаненный — можно сказать, разобранный. Там нет двигателей, потому что двигатели сняли. Но у него есть кабина, хвост, фюзеляж, крылья, стойки шасси сохранились", — рассказывает начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов.
По его словам, сохранность АНТ-6А фантастическая: порядка 60–70%. "Были еще подобные обломки в Тиманской тундре, их сейчас вывезли. Но там лишь небольшие фрагменты крыльев и кусочек фюзеляжа. Поэтому наш самолет интересен всем, кто интересуется историей техники", — говорит Ермолов.
Самолет с острова Рудольфа входил в авиаотряд, который вел поиски пропавшего в 1937 году экипажа известного советского летчика Сигизмунда Леваневского. 12 августа машина вылетела из Москвы, чтобы совершить перелет до Америки через Северный полюс.
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"Были перелеты трансарктические из Советского Союза в Америку в 1937 году. Их запланировали три штуки. Первым Громов полетел со своим экипажем, потом Чкалов, третьим был Леваневский. Хотя предложил этот проект Леваневский. И он должен был первым лететь, но из-за поломки развернулся обратно, первым получился Громов", — историк Евгений Ермолов очень увлечен темой, поэтому рассказывает так, будто видел своими глазами.
Все-таки в августе 1937 года Леваневский вылетел в Арктику. "Погода была плохая, машина была непроверенная, и они пропали без вести. Он был в районе Северного полюса, дал последнюю радиограмму, несколько букв буквально было услышано, и было непонятно, где он и что происходит", — говорит Ермолов.
Что стало дальше с самолетом и экипажем — неизвестно до сих пор. Масштабные поиски были организованы как в СССР, так и в США, но даже никаких следов найдено не было.
В 1937 году на Земле Франца-Иосифа было многолюдно. В мае начала свою работу первая дрейфующая станция СП-1 под руководством Ивана Папанина. Полярная станция на острове Рудольфа была базовой для этой экспедиции, которой предшествовала масштабная подготовка.
"На поиски Леваневского, — рассказывает Ермолов, — отправили бригаду самолетов из четырех машин, которые завозили Папанина на Северный полюс. Машины были неподготовленные, экипажи были только-только из Арктики, их нужно было скорей сменить. И в октябре их сменил другой отряд, тоже из четырех машин, специально подготовленных для арктических условий и для того, чтобы искать".
Но в это время на Земле Франца-Иосифа уже наступила полярная ночь, условия для поисков стали почти невозможными. "При этом они попытались искать в свете прожекторов! — поясняет Ермолов, который сам неоднократно бывал на архипелаге. — Ничего не нашли и зазимовали в надежде, что весной продолжат поиски. Конечно, там только машину можно было искать".
Поисковые экипажи зазимовали на островах Рудольфа и Гукера, где работали советские полярные станции. Но весна началась с трагедий. "Сначала в Тихой (бухте Тихой на острове Гукера. — Прим. ТАСС) разбился самолет при заходе на посадку на плато Седова. Это было 14 марта, а буквально 17 марта при заходе на посадку разбился самолет уже на Рудольфа. Это был самолет командира Бориса Чухновского. При посадке было разбито шасси, самолет упал. В целом он не разрушился, никто не погиб, но самолет был обездвижен, у него были сломаны винты, еще что-то повреждено", — поясняет сотрудник нацпарка.
Самолет не мог взлететь, поэтому его с ледника, где был аэродром, транспортировали ближе к полярной станции и, соответственно, к морю. Предположительно — для того, чтобы затем погрузить на судно и вывезти с архипелага. Тем более что со вторым бортом, который упал в Тихой, такая операция прошла успешно, хотя спуститься с плато Седова даже без самолета непростая задача.
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"На плато Седова его спускали еще зимой, и место буксировки видно, — рассказывает историк. — Лыжи деревянные, были обиты металлическими пластинками. Они сдирались о камни и до сих пор там лежат. Они его спускали у ледника, прямо по леднику спустили. Трактором, еще зимой, когда все было замерзшее, отбуксировали. Видимо, фюзеляж и крылья отдельно. Там были растяжки, лебедки, там какие-то трубы лежат, бревна. Видно, что операция была масштабная, судя по следам. А на Рудольфа они спустили его с ледника, но дальше не получилось. Может, не было судна, чтобы увезти, может, не хватало людей. Не знаю, в чем причина, но произошло так".
Во время визита президента и премьер-министра на остров Земля Александры в марте 2017 года Ермолов показывал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву фрагмент самолета с острова Рудольфа. "Они понимали, что это за самолет, даже представляли его визуально. И сказали, что надо законсервировать этот самолет и даже его отреставрировать".
Евгений говорит, что такой уникальный образец техники надо, безусловно, сохранять, но в отношении реставрации у него двоякое чувство.
"Всегда борются два желания: с одной стороны, хочется вернуть первозданный вид объекту — мне было бы очень интересно. Но с другой стороны, всегда есть мемориальная ценность памятника, и тут самый главный атрибут, критерий — местонахождение объекта. Если он там потерпел аварию, он там находится, он должен там и оставаться. Мы можем прийти к месту катастрофы и посмотреть его в первозданном виде".
По словам Ермолова, сейчас в парке решают, как дальше поступить с самолетом, и проводят консультации с экспертами, поскольку реставрация, если речь пойдет о восстановлении первоначального облика воздушного судна, подразумевает вывоз его с острова Рудольфа.
На Земле Франца-Иосифа вообще немало разбившихся и оставшихся на архипелаге самолетов. "С авиатехникой здесь все хорошо," — шутит Ермолов. В бухте Тихой на острове Гукера, где находилась первая на архипелаге советская полярная станция, сохранились два самолета По-2. Это машины из дерева, фанеры и полотна.
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"По-2 — распространенная машина. Но, конечно, ценность именно этих — что они работали в Арктике и что они сохранились. Мы знаем, что они 1949 года", — говорит историк. В Тихой, куда заходят практически все круизы на Землю Франца-Иосифа, По-2 показывают туристам.
На архипелаге есть несколько Ил-14, есть военный грузовой Ан-12. На острове Хейса, где с 2014 года велись работы по очистке территории, например, оставлен как экспонат самолет Ил-14, который потерпел здесь крушение в феврале 1981 года. Ил-14 заходил на посадку в темноте и приземлился левее взлетно-посадочной полосы, угодив в глубокий снег. При этом оторвался дополнительный топливный бак, который располагался в салоне. Два пассажира погибли. Воздушное судно так и осталось на острове.
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Возможно, таким экспонатом под открытым небом после реставрации станет и АНТ-6А. "Скорее всего, это будет прямо там, в историческом месте, где он находится", — сказал ТАСС и.о. директора национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
Национальный парк "Русская Арктика" — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.
Ирина Скалина