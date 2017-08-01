В геопарк ЮНЕСКО на Алтае войдут тропы древних скифов и гигантские "каменные грибы"

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ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Тропы древних скифов, многометровые "каменные грибы" и еще несколько десятков объектов вошли в геопарк в Горном Алтае, который в сентябре должен получить статус геопарка ЮНЕСКО, сообщил во вторник журналистам в Томске директор международной исследовательской станции "Актру" Томского государственного университета (ТГУ) Сергей Астахов.
"Это территория вдоль Чуйского тракта. С точки зрения истории - это скифы, которые всю жизнь проводили в движении, и до сих пор сохранились тропы, по которым можно пройти, вдоль них - наскальные рисунки. Сам Чуйский тракт - дорога, которая уже много лет служит для транспортного сообщения. Из уникальных природных объектов - каменные грибы: когда из-за эрозии образуется осыпная стела, на которой лежит огромный камень, высота может быть до 20 метров", - сказал Астахов.
Он добавил, что для получения статуса геопарка в выбранной зоне должно располагаться не менее 54 памятников природы, на алтайском участке их больше в 10 раз. Для получения статуса ЮНЕСКО было подготовлено детальное описание памятников, в том числе с точки зрения доступности для туристов. Предполагается, что новый статус будет способствовать развитию туристической инфраструктуры на территории геопарка.
Астахов уточнил, что в настоящее время территории в Кош-Агачском районе и долине реки Чулышман статус геопарка уже присвоен российскими властями. "Теперь международное сообщество должно утвердить статус геопарка, закрепить это на бумаге. Это финишная ленточка, которая в сентябре будет перерезана, как ожидается, с участием экспертов ЮНЕСКО", - отметил он.
В свою очередь директор центра исследований "Транссибирский научный путь" ТГУ Людмила Борило уточнила, что ученые этого вуза занимались научным описанием объектов, находящихся в будущем геопарке. Работу по созданию особой зоны вели специалисты ТГУ, Горноалтайского государственного университета, Российского географического общества и администрации Республики Алтай.
Ранее сообщалось, что геопарк "Алтай" создан в 2016 году и стал первым подобным объектов в России. В начале года власти республики Алтай сообщали, что рассчитывают на присвоение особого статуса ЮНЕСКО данной территории осенью.