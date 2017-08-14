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Поправки в закон о "дальневосточном гектаре" откроют 54 млн га земель лесфонда

В стране
14 августа, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Как уточнили в Минвостокразвития, это около 60% ранее недоступных для получения территорий защитных лесов

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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дополнительно 54 млн га земель лесного фонда станут доступны для получения участка в рамках программы "дальневосточный гектар" с подписанием поправок в федеральный закон. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Поправки в федеральный закон о "дальневосточном гектаре" открывают для участия в программе дополнительно 54 млн га земель лесного фонда. Это около 60% ранее недоступных для получения территорий защитных лесов", - говорится в сообщении.

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"На сегодняшний день общая площадь участков на землях лесного фонда, переданных в пользование в рамках реализации 119-ФЗ (закон о "дальневосточном гектаре" - прим. ТАСС), составляет почти 3 тыс. га", - отметил советник отдела организации использования лесов Управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Шамиль Ферзуллаев, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, благодаря поправкам в закон площадь недоступных зон сократится на 11%, большая часть этих земель находится в Якутии и на Чукотке.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон, направленный на повышение эффективности предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Закон, в частности, предусматривает расширение территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование.

Он также уточняет порядок определения принадлежности земельного участка к определенной категории земель, если его категория не определена или если выбранный гражданином вид разрешенного пользования участком не соответствует целевому назначению категории земель, к которой этот участок относится.

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