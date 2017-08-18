Передача "колхозных лесов" в лесфонд может спасти их от вырубки и пожаров

ТАСС. 18 августа. Власти российских регионов в целом поддержали инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд, так как эта мера позволит прекратить бесконтрольные вырубки и защитить деревья от пожаров. Федеральное агентство лесного хозяйства считает, что на такой шаг можно пойти только в том случае, если земли стали непригодны для сельхозработ. При этом опрошенные ТАСС эксперты отметили, что сама процедура перевода территорий в лесной фонд потребует многомиллионных затрат, а изъятие земель приведет к потерям в сельском хозяйстве и ущемлению интересов собственников этих территорий.

В начале августа стало известно, что эксперты Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ планируют подготовить законодательные предложения по переводу лесов, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения, в лесной фонд. Координатор центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев пояснял, что сейчас проблема по защите бывших колхозных лесов по-прежнему актуальна, поскольку без особого правового статуса они могут полностью исчезнуть, в связи с чем общественники выступают за их перевод в состав земель лесного фонда.

Защита "колхозных лесов"

Оценить площадь лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, фактически невозможно, но она насчитывает десятки миллионов гектар, рассказал ТАСС координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. "К сожалению, сейчас эти лесные территории подвержены уничтожению, никакого учета этого процесса нет, - пояснил он. - Чтобы спасти их от уничтожения, мы готовим законодательные инициативы о передаче таких земель в состав лесного фонда".

В некоторых регионах, например, в Ярославской области, такие лесные участки составляют почти половину всех лесов. "Поэтому правительство региона поддерживает эту идею, - отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесников. - Это решит проблему "колхозных лесов" и позволит их сохранить".

Он пояснил, что до вступления в силу Лесного кодекса РФ в 2007 году участки с такими лесами приобретали или брали в аренду под видом земель сельскохозяйственного назначения, после чего на них начинали бесконтрольно рубить деревья, имеющие экономическую ценность. При этом никакие мероприятия по восстановлению леса не проводили. Похожая ситуация сложилась и в Тверской области, где были зафиксированы случаи вырубки леса на территории бывших колхозов.

Актуальна эта проблема и для Томской области, рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Жабин. Местные власти при принятии генпланов развития территорий расширяют границы муниципальных образований и сельских поселений - как раз за счет лесов сельскохозяйственного назначения, где растут ценные породы деревьев. "У нас полно сельхозземель, которые действительно заросли сорным кустарником. Почему же не используют их, а лезут в кедровые леса и сосновые боры?", - отметил Жабин.

В Челябинской области еще 20 лет назад площадь заросших лесом сельскохозяйственных территорий составляла около 100 тыс. гектаров. "Их планировалось передать в состав лесного фонда, но они оказались необходимы государству для выращивания сельхозкультур, - уточнил начальник главного управления лесами уральского региона Виктор Блинов. - В настоящее время участки так и не возвращены в земли сельхозназначения и продолжают зарастать древесно- кустарниковой растительностью".

Новый статус спасет от пожаров

Изменение правового статуса таких земель позволит не только контролировать вырубку леса, но и тушить лесные пожары. "Когда простые граждане или мы сами видим на этих территориях возгорание, то просто передаем информацию в МЧС. Мы не обязаны тушить эти леса, поскольку они не переданы нам в пользование", - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычев.

"Если подобная инициатива получит должную поддержку, решится ряд вопросов: насаждения будут защищены лесопожарными формированиями, лес будет находиться под наблюдением и охраной сотрудников лесничеств, лесопатологов и других специалистов", - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шаверда.

Интересы сельского хозяйства

В Федеральном агентстве лесного хозяйства ТАСС сообщили, что в ведомстве считают целесообразным передавать в лесной фонд такие земли только в том случае, если они находятся в запустении и стали непригодны для ведения сельского хозяйства. "Такие земли сохраняют высокий потенциал для ведения лесного хозяйства, а их передача в лесной фонд позволит их рекультивировать и вернуть в нормальный экологический оборот", - отметили в Рослесхозе. Опрошенные эксперты пояснили, что выращивание леса на территориях, пораженных оврагами, балками и эрозией, способно со временем вернуть земле сельскохозяйственную ценность.

По словам профессора кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина Ирины Красновой, зарастание угодий мелколесьем - это ухудшение состояние земель, за которое собственников можно штрафовать. "Они должны поддерживать земли сельхозназначения в надлежащем состоянии, а не допускать зарастание земель сорняками, и тем более лесом", - считает Краснова.

По ее мнению, сельское хозяйство, безусловно, "потеряет от передачи земель". Особенно сильно это коснется регионов Центрального федерального округа России, где, отметила эксперт, больше всего запущенных сельхозземель.

Большие расходы

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, процедура перевода сельхозземель в ведение Гослесфонда столкнется с проблемой финансирования.

"На землях фонда действует лесной кодекс, пресекаются административные нарушения, ведется охрана, воспроизводство и защита лесов, а на землях сельхозназначения леса есть, но не производятся ни охрана, ни защита лесов. Суммы на лесоустроительные работы нужны большие. Это проблема не только Республики Алтай, но и всей страны", - пояснила заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Лариса Капустина.

На территории Нижегородской области бесхозными остаются около 94 тыс. гектаров леса, которые невозможно принять на учет из-за отсутствия соответствующих документов.

"Чтобы поставить их на кадастровый учет, необходимо определить границы леса, получить информацию о том, что там произрастает, какой возраст деревьев и какой их запас. На это необходимо более 2 млрд рублей", - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычев. Он отметил, что у региона нет возможности выделять столь значительные суммы - особенно с учетом того, что земли при этом переходят в федеральную собственность.

Права собственников

По словам Сычева, принять эти земли государству тоже будет непросто. "Как правило, на них имеются права третьих лиц, - рассказал и.о. начальника департамента лесного хозяйства Нижегородской области. - В свое время они могли быть переданы в коллективно-долевую собственность, и эта проблема вскроется, когда начнется процесс постановки на кадастровый учет".

Профессор МГЮА им. О. Е. Кутафина Краснова отметила, что перевод земель в состав лесного фонда должен происходить в порядке изъятия их у собственников, при этом отдельно необходимо рассматривать вопрос о возмещении их стоимости.

"В целях защиты прав сельскохозяйственных товаропроизводителей можно предусмотреть в проекте закона их право на предоставление [собственникам] лесных участков в аренду с целью заготовки древесины для нужд сельскохозяйственного производства без проведения аукциона", - добавил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Глава карельской общественной природоохранной организации "СПОК" Ольга Ильина, в свою очередь, выразила мнение, что сельхозземли можно попробовать оставить в составе земель сельхозназначения, но при этом разрешить на них выращивать лес. "Это даст возможность собственникам законно выращивать лес на этих участках, и при этом земля останется в их собственности", - пояснила она. В противном случае участки будут изыматься, и бывшие собственники смогут их получить только на общих основаниях - через аукцион.