Кто хозяин: решит ли "лесная амнистия" проблему спорных земель

Госдума России отложила планировавшееся на 19 мая рассмотрение законопроекта о "лесной амнистии". Совет Думы принял такое решение из-за того, что два комитета парламента поддержали проект, а два выступили против.

Теперь обсуждение закона состоится на следующей неделе — после внесения изменений в регламент, которые позволят выступить с альтернативным мнением тем комитетам, которые критикуют проект.

Законопроект о "лесной амнистии" вызывает острые дискуссии не только среди депутатов. В чем он заключается, почему был предложен и какие аргументы выдвигают его сторонники и противники — в материале ТАСС.

? Кто в Госдуме выступает за проект закона, а кто против? "Профильный комитет (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — прим. ТАСС) поддерживает законопроект, а комитет-соисполнитель — не поддерживает", — объяснил коллизию, возникшую вокруг проекта закона первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников. На самом деле, комитетов-соисполнителей закона три: по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; по экологии и охране окружающей среды; по аграрным вопросам. Первый в своем заключении поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Второй и третий считают, что документ требует существенной переработки. ? Зачем понадобился законопроект? Двойной учет. Сейчас одни и те же участки земли могут одновременно относиться к разным категориям — землям сельхозначения, лесного фонда или землям населенных пунктов. ? Какие проблемы это вызывает? Юридические коллизии. Можно купить участок, который, по одним данным, относится к землям населенных пунктов, а значит на нем можно, например, построить коттедж, а по другим — к лесному фонду и, значит, строить на нем нельзя. Столкнуться с этим могут все — и обычные граждане и юридические лица. "В большинстве случаев всем все понятно, что это ошибка. 95% того, что мы обсуждаем, — это ошибки… Но никто не хочет решать эту проблему, и собственник остается с собственностью, которой не может пользоваться", — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. ? Сколько таких "спорных" земель в России? Данные расходятся. Рослесхоз выявил более 263 тысяч случаев противоречий данных, когда одни и те же участки земли относятся к разным категориям. Общую площадь таких земель он оценивает примерно в около 1,7 млн гектаров. Росреестр приводит другие данные: 377 тысяч спорных участков площадью в 1,5 миллиона гектаров. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее заявлял, что по сведениям из регионов площадь спорных участков почти в два раза больше официальных оценок и превышает 3,7 миллиона гектаров. ? Как же установить, кому в итоге принадлежат земли? Через суд. Но результат может быть непредсказуем. Судебная практика в таких делах противоречива. Суд может вынести решение как в пользу собственника, так и в интересах лесного ведомства. Например, по данным правового портала право.ru, дачному некоммерческому партнерству "Озеро Правдинское" в Ленинградской области не удалось отстоять свои права в арбитражном суде. А в деле садоводческого некоммерческого товарищества "Звездочка" в том же регионе суд счел исковые требования собственников обоснованными. ? Что произойдет если закон об "амнистии" примут? Законопроект должен прекратить "пограничные" споры между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку. Документ позволяет легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Он должен изменить порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранить сведения, которые взаимоисключают друг друга, в лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Приоритет предлагается отдавать сведениям из ЕГРН. ? Чего опасаются противники "амнистии"? Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса считают, что проект закона о "лесной амнистии" в нынешней редакции принимать нельзя. По их мнению, без корректировок документ может способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере больших площадей лесов. Причем речь идет в первую очередь о защитных лесах как наиболее привлекательных для застройки, считают в ОНФ. Там также полагают, что предлагаемая "лесная амнистия" помешает созданию лесопарковых защитных полос ("зеленых щитов") вокруг крупных городов. "В случае принятия "лесной амнистии" для лесов и парков может возникнуть серьезная угроза, так как ...значительная часть лесных земель, предназначенных для лесопарковых зеленых поясов, окажется в частных руках", — приводит пресс-служба слова координатора Центра Дмитрия Миронова. ? Что такое "зеленый щит"? Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Идея принадлежит ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города. ? Что отвечают сторонники принятия закона? Законопроект о "лесной амнистии" не может помешать исполнению закона о создании "зеленых щитов", говорит Николаев. "Зеленый щит" и "лесная амнистия" не пересекаются, это разные процедуры. Население определяет, где в лесу будет "зеленый щит", а мы с вами не о лесе говорим (когда речь идет о "лесной амнистии" — прим. ТАСС). Мы говорим о лесных поселках, которые не могут быть "зеленым щитом", — сказал Николаев. "Лесная амнистия" позволит дальше развиваться городам, принять генеральные планы, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Часто юридические и физические лица имеют свидетельства на собственность, но так получается, что их территория, их земли налагаются на земли лесного фонда в виду ошибок при кадастрировании. Необходимо принимать решения для того, чтобы каждый человек не шел в суд, а имел возможность пользоваться своей землей, распоряжаться, ну а власти — формировать генеральный план, потому что координаты здесь нарушены", — заявил губернатор.