Кто хозяин: решит ли "лесная амнистия" проблему спорных земель

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Госдума России отложила планировавшееся на 19 мая рассмотрение законопроекта о "лесной амнистии". Совет Думы принял такое решение из-за того, что два комитета парламента поддержали проект, а два выступили против.
Теперь обсуждение закона состоится на следующей неделе — после внесения изменений в регламент, которые позволят выступить с альтернативным мнением тем комитетам, которые критикуют проект.
Законопроект о "лесной амнистии" вызывает острые дискуссии не только среди депутатов. В чем он заключается, почему был предложен и какие аргументы выдвигают его сторонники и противники — в материале ТАСС.
"Профильный комитет (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — прим. ТАСС) поддерживает законопроект, а комитет-соисполнитель — не поддерживает", — объяснил коллизию, возникшую вокруг проекта закона первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.
На самом деле, комитетов-соисполнителей закона три: по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; по экологии и охране окружающей среды; по аграрным вопросам. Первый в своем заключении поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Второй и третий считают, что документ требует существенной переработки.
Двойной учет. Сейчас одни и те же участки земли могут одновременно относиться к разным категориям — землям сельхозначения, лесного фонда или землям населенных пунктов.
Юридические коллизии. Можно купить участок, который, по одним данным, относится к землям населенных пунктов, а значит на нем можно, например, построить коттедж, а по другим — к лесному фонду и, значит, строить на нем нельзя. Столкнуться с этим могут все — и обычные граждане и юридические лица.
"В большинстве случаев всем все понятно, что это ошибка. 95% того, что мы обсуждаем, — это ошибки… Но никто не хочет решать эту проблему, и собственник остается с собственностью, которой не может пользоваться", — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
Данные расходятся. Рослесхоз выявил более 263 тысяч случаев противоречий данных, когда одни и те же участки земли относятся к разным категориям. Общую площадь таких земель он оценивает примерно в около 1,7 млн гектаров.
Росреестр приводит другие данные: 377 тысяч спорных участков площадью в 1,5 миллиона гектаров.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее заявлял, что по сведениям из регионов площадь спорных участков почти в два раза больше официальных оценок и превышает 3,7 миллиона гектаров.
Через суд. Но результат может быть непредсказуем.
Судебная практика в таких делах противоречива. Суд может вынести решение как в пользу собственника, так и в интересах лесного ведомства.
Например, по данным правового портала право.ru, дачному некоммерческому партнерству "Озеро Правдинское" в Ленинградской области не удалось отстоять свои права в арбитражном суде. А в деле садоводческого некоммерческого товарищества "Звездочка" в том же регионе суд счел исковые требования собственников обоснованными.
Законопроект должен прекратить "пограничные" споры между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку. Документ позволяет легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.
Он должен изменить порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранить сведения, которые взаимоисключают друг друга, в лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Приоритет предлагается отдавать сведениям из ЕГРН.
Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса считают, что проект закона о "лесной амнистии" в нынешней редакции принимать нельзя. По их мнению, без корректировок документ может способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере больших площадей лесов. Причем речь идет в первую очередь о защитных лесах как наиболее привлекательных для застройки, считают в ОНФ.
Там также полагают, что предлагаемая "лесная амнистия" помешает созданию лесопарковых защитных полос ("зеленых щитов") вокруг крупных городов. "В случае принятия "лесной амнистии" для лесов и парков может возникнуть серьезная угроза, так как ...значительная часть лесных земель, предназначенных для лесопарковых зеленых поясов, окажется в частных руках", — приводит пресс-служба слова координатора Центра Дмитрия Миронова.
Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Идея принадлежит ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.
Законопроект о "лесной амнистии" не может помешать исполнению закона о создании "зеленых щитов", говорит Николаев.
"Зеленый щит" и "лесная амнистия" не пересекаются, это разные процедуры. Население определяет, где в лесу будет "зеленый щит", а мы с вами не о лесе говорим (когда речь идет о "лесной амнистии" — прим. ТАСС). Мы говорим о лесных поселках, которые не могут быть "зеленым щитом", — сказал Николаев.
"Лесная амнистия" позволит дальше развиваться городам, принять генеральные планы, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Часто юридические и физические лица имеют свидетельства на собственность, но так получается, что их территория, их земли налагаются на земли лесного фонда в виду ошибок при кадастрировании. Необходимо принимать решения для того, чтобы каждый человек не шел в суд, а имел возможность пользоваться своей землей, распоряжаться, ну а власти — формировать генеральный план, потому что координаты здесь нарушены", — заявил губернатор.