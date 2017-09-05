Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в Сибирь

ТАСС, 5 сентября. /ТАСС/. Пасмурная погода и дожди ожидаются во вторник в южной части Дальнего Востока в связи с пришедшим в регион циклоном. На юге России ожидается не по сезону жаркая погода, а в регионы Сибири пришли заморозки, которые продержатся до конца недели. Об этом ТАСС сообщили в центре погоды "Фобос".

"Юг Дальнего Востока - в зоне циклонической депрессии", - рассказали в центре погоды, отметив, что в этой части региона ожидаются разрозненные скопления дождевых облаков и кратковременные дожди, которые обойдут только Амурскую область и Хабаровский край. "Основной температурный фон составит плюс 18-23 градуса", - сказали в центре.

На юге страны, по данным специалистов центра, погода не по сезону жаркая, плюс 28-33 градусов. "Крым сегодня окажется в зоне влияния атмосферного фронта, который принесет скоротечные очаговые грозовые дожди, понижение температуры до 22-27 градусов", - отметил собеседник агентства.

Аномальный ливень в Уфе

Около 1,5 тыс. работников коммунальных служб за ночь устранили последствия ливня в Уфе, где в понедельник за два часа выпало осадков вдвое больше сентябрьской нормы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

"За ночь городские службы устранили последствия аномальных ливней. По предварительным данным, за два часа в Уфе выпало 115 мм осадков, что в два раза больше месячной нормы, характерной для столицы Башкортостана в сентябре. Основной удар стихии пришелся на Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский районы. В меньшей степени почувствовали последствия проливных дождей жители Демы и северных районов Уфы", - говорится в сообщении.

В первые часы дождевая вода была отведена с городских улиц, затем - с придомовых территорий. Проведены обследования кровель многоквартирных домов на предмет утечек. Основные усилия служб были направлены на очистку проезжих частей и тротуаров, сказали в мэрии. "На улицах города последствия непогоды устраняли 1,5 тыс. работников коммунальных служб и более 300 единиц специализированной техники", - добавили в пресс-службе.

Проливной дождь в понедельник подтопил железнодорожные пути на станции "Уфа", вода просочилась в торговые центры, а на центральных улицах потоки сбивали людей с ног. Ливень продолжался почти два часа, сменяясь градом, в связи с чем, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", в городе образовались десятибалльные пробки. В результате ливня также подтопило два частных дома в Уфе, людей эвакуировали, сообщили городской "Службе спасения 112".

В настоящее время в Уфе облачно, но без осадков. По данным ФГБУ "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 5 сентября в целом на территории Республики Башкортостан прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. В отдельных районах - гроза. Ветер северный, 7-12 м/с, местами шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла, по югу до плюс 26 градусов.

Заморозки в Сибири

Синоптики предупредили о заморозках в шести сибирских регионах. Так, в пяти регионах юго-востока Западной Сибири они продержатся до конца недели, в Красноярском крае - до 7 сентября. Предупреждения синоптиков распространили региональные управления МЧС России.

"В Новосибирской области в период с 6 по 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - сообщается на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.

В Томской и Кемеровской областях, сообщают синоптики, заморозки начались 5 сентября, в Алтайском крае и Республике Алтай - 7 сентября. Продлится опасная для сельскохозяйственных культур погода до 10 сентября.

Согласно данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, до 7 сентября в центральных районах региона "в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов".