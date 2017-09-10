Температура в Центральной России близка к рекордной, в Татарстане ждут первые заморозки

ТАСС, 10 сентября. Жители России участвуют в Едином дне голосования в разных регионах под дождем и под палящим солнцем. Температура в центральной части России в воскресенье близка к рекордной, в Ростовской области синоптики даже констатируют опасность пожаров. В Поволжье большой контраст температур: от 25 градусов тепла в Самаре до первых заморозков, которые ждут ночью в Республике Татарстан и Кировской области.

В Гидрометцентре заверили, что не ожидают опасных природных явлений, способных помешать волеизъявлению граждан.

В СЗФО пасмурно и идут дожди

Выборы федерального уровня в Северо-Западного федеральном округе проходят в четырех субъектах. В Карелии, Калининграде и Новгороде выбирают глав регионов, в Ленинградской области определят депутата в Госдуме по одномандатному округу.

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"В Мурманской области, Карелии, на западе Архангельской области - сильные дожди при температуре 10-13 градусов, в Мурманской области - от 5 до 8 градусов. В Калининграде облачно, он в зоне влияния атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди, температура в пределах 17-20 градусов", - сообщили ТАСС в воскресенье в центре погоды "Фобос". В Новгородской области переменная облачность, днем ожидается до 20 градусов тепла.

Исключением стала Псковская область, где выбирают депутатов городской думы, здесь день выборов выдался теплым и солнечным. Именно это вызывало опасения сотрудников местного избиркома - в регионе в разгаре грибной сезон.

"У нас были опасения, что из-за теплой погоды все разъедутся на отдых и не придут голосовать, но сейчас явка выше, чем в ходе голосования в 2012 году, тогда на 10 утра было 3,3%, сейчас 4,61%", - сказала ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Татьяна Лупоносова.

Температура близка к рекордной

В центральной части России наблюдается потепление. В Брянске пройдут довыборы в нижнюю палату российского парламента, в Ярославле и Белгороде выбирают глав субъектов.

"В центре европейской части России - потепление, кратковременные дожди не исключены, но маловероятны, температуры близкие к рекордным - 23-24 градусов тепла", - сказал ТАСС представитель "Фобоса".

По его словом, такая же температура в Черноземье. "Здесь без осадков, солнечно и температура 27-29 градусов, в Ростовской и Волгоградской областях и на всем юге от 30 до 35, местами до 38 градусов, и есть высокая степень пожарной опасности из-за низкой влажности воздуха и высокой температуры", - отметил он.

В Севастополе, где впервые проходят выборы главы региона, и в Крыму температура подбирается к 30 градусам. "Как и везде на юге очень тепло, порядка 27-28 градусов в Севастополе, и по Симферополю может быть на градус выше, такая же погода и на Черноморском побережье Кавказа", - сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае и Северной Осетии пройдут выборы в местные законодательные собрания.

Контрастная температура в Поволжье

Выборы проходят в большинстве регионов Поволжского федерального округа. В Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Кировской, Рязанской и Саратовской областях состоятся выборы глав субъектов, а Удмуртии, Саратовской и Пензенской областях - и депутатов местных парламентов.

По данным "Фобоса", в верхнем и среднем Поволжье местами возможны небольшие дожди, здесь пролегает зона фронта повышенного давления, поэтому облачно, но сильных дождей ожидать не стоит. "Наблюдается достаточно контрастная температура: в Самарской и Саратовской областях порядка 25-30 градусов, а в верхнем течении Волги - Волго-Вятский район, Татарстан - там всего лишь 8-15 градусов - такой большой контраст температуры", - сказал собеседник агентства.

В Марий Эл в Единый день голосования пасмурная и облачная погода, местами идет небольшой дождь. По данным ГУ МЧС республики, днем ожидается северный ветер, 7-12 м/с, температура воздуха днем составит 9-14 градусов.

Погода в день выборов главы Мордовия порадовала настоящим бабьем летом, передает корреспондент ТАСС. В Саранске с самого утра светит солнце и тепло - 16 градусов выше нуля. Тучи, которые с четверга ходили по небу, рассеялись.

Именно этот фактор может повлиять на явку избирателей на участки. Так на 10:00 мск в 2016 году на выборах депутатов Госдумы в Мордовии проголосовали чуть больше 10% от общего числа избирателей, а сейчас свой долг к 10:00 выполнили уже более 13% от общего числа избирателей.

В Татарстане и Перми ждут первые заморозки и снег

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за возможных ночных заморозков. "Ночью 11 сентября 2017 года на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки <…> ноль - минус один градус", - уточняется в сообщении Гидрометцентра республики.

Утро Единого дня голосования встретило жителей Кировской области похолоданием - температура воздуха в первые часы после открытия участков составила около 6 градусов выше нуля. Накануне в региональном управлении МЧС предупредили о ночных заморозках с 10 по 12 сентября. "Местами по Кировской области ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, на почве до минус 4 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

В Пермском крае идет дождь, а температура воздуха в Перми опускается с 10 градусов утром, когда только открылись избирательные участки, до 8 градусов на 13:00 местного времени (11:00 мск). По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), во второй половине дня осадки должны прекратиться.

"10 сентября ночью и в первой половине дня по южной половине края продолжются дожди, во второй половине дня осадки прекратятся, но сохранится плотная облачность. Ожидается арктическое вторжение - температура воздуха в ночные часы понизится до 4-8 градусов, днем будет не выше 510 градусов. В Перми максимальная температура днем 10 сентября не превысит 8 градусов, а по северо-востоку края не исключен мокрый снег", - уточнили в ГИС-центре.

На Урале наступает осень

Синоптики констатируют наступление осени на Урале. "На Урале - Челябинская, Свердловская и Тюменская области холодно - от 6 до 10 градусов, дожди - короче, мерзкая осенняя погода. Примерно тоже самое в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах: облачная погода, температуры еще ниже - от 3 до 7 градусов, уже с мокрым снегом", - сообщили в "Фобосе". В Свердловской области сегодня выбирают главу региона.

На юге Западной Сибири, в том числе в районе Томска, где в воскресенье проходят выборы губернатора, несколько теплее. "В Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемеровской области и юге Красноярского края погоду будет определять циклон - температуры около 10-15 градусов", - сказал собеседник агентства.

В Бурятии, где также проходят выборы руководителя субъекта, еще теплее из-за влияния антициклона. "Иркутская область и Прибайкалье - здесь антициклон, погода теплая, солнечная, на юге области до 22 градусов, тоже самое и в Бурятии", - сообщили в "Фобосе".

Выборы парламента Сахалинской области проходят при теплой погоде. "На Сахалине небольшие дожди возможны только на севере острова, температура в дневные часы от 14 до 19 градусов", - сообщили в "Фобосе".

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, проходит 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.