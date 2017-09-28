Что ждет заводы, избавившие страну от химической угрозы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фармацевтические и химические производства, изготовление пороха и метательных зарядов - такие проекты предлагают реализовать инвесторы на семи спецзаводах, на которых уничтожалось накопленное в России химическое оружие и последний из которых избавился от химических боеприпасов накануне.

Последний боеприпас уничтожили 27 сентября на спецобъекте в поселке Кизнер в Удмуртии, команду на уничтожение дал по телемосту президент РФ Владимир Путин, назвавший это историческим событием.

"В Российской Федерации был накоплен самый большой объем - 40 тыс. тонн химического оружия из 70-ти, и сегодня мы завершили эту работу. Символичным образом сегодняшнее событие совпало с годом вступления в силу конвенции по уничтожению химоружия и учреждению организации по запрещению химического оружия", - так прокомментировал уничтожение последнего боеприпаса глава Госкомиссии по химическому разоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

Уничтожили раньше срока и без аварий

По словам Бабича, международные обязательства предписывали России уничтожить находящиеся на ее территории химические боеприпасы к 2020 году.

"Усилиями Министерства промышленности и торговли России, Министерства обороны России, ФСБ России, личного состава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия эта задача выполнена на три года раньше срока, установленного международными соглашениями. Из более чем 70 тыс. тонн химического оружия, имеющегося в мире, 40 тыс. тонн находилось в России и 28 тыс. тонн - в США. Однако, несмотря на значительно больший объем химоружия, мы завершили работу на 6 лет раньше, чем планируют наши американские коллеги", - сказал Бабич.

По информации пресс-службы полпредства в ПФО, федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" была принята в 1996 году, через год в Госдуме утвердили конвенцию по уничтожению химоружия, а в 2002 году приступил к работе первый российский объект по ликвидации химического оружия - "Горный" в Саратовской области. В 2006-2013 гг. появилось еще шесть спецобъектов по уничтожению химических боеприпасов: "Камбарка" и "Кизнер" в Удмуртии, "Марадыковский" в Кировской области, "Леонидовка" в Пензенской области, "Щучье" в Курганской области и "Почеп" в Брянской области.

"Все эти годы мы с мировым сообществом искали решение, и на момент создания этого оружия технологий не существовало. Важно отметить, что российские ученые и российские инженеры создали эти технологии, создали это оборудование и подготовили компетентных специалистов, которые соответствуют высочайшим уровням по всем требованиям безопасности, и для нас и для экологии они не допустили ни одной аварийной ситуации и завершили сегодня процесс уничтожения химоружия", - сказал Бабич.

Он отметил, что за весь период работы ни на одном объекте не нарушались требования по безопасности населения, не было нарушений при технологиях, которые могли бы повлечь за собой серьезные последствия. "На всех объектах самые высокие требования по безопасности, и это говорит о том, что все эти объекты могут быть легко вовлечены в хозяйственный оборот и использованы в дальнейшем", - добавил он.

Жизнь вокруг спецобъектов

В шести регионах, где размещались спецобъекты по уничтожению химического оружия, за время реализации программы появились и другие объекты - в рамках той же программы строилась социальная инфраструктура. По словам Бабича, на это строительство, в соответствии с поручениями президента России, было направлено 11,5 млрд рублей.

"Это позволило построить более 400 жилых домов, около 20 школ и детских садов, ввести в эксплуатацию 14 больниц, три спортивных комплекса, проложить 160 км автодорог, 640 км газопроводов, 240 км сетей водоснабжения", - отметил Бабич.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, два района республики, где расположены объекты по уничтожению химоружия, в плане развития социальной инфраструктуры выгодно отличаются от соседних территорий.

"Конечно, этот проект уникален и войдет в историю не только тем, что уничтожено химическое оружие на территории России, но, по сути, он дал новое дыхание Камбарскому и Кизнерскому районам. Вы знаете, что существенные средства были потрачены на социальную инфраструктуру, дороги, газ, воду, и Кизнерский район и Камбарский район в этом смысле выгодно отличаются от некоторых территорий Удмуртии. Поэтому в наших силах, мы в этом заинтересованы, конечно, этот уникальный комплекс использовать в экономике Удмуртии, в экономике страны <...> Мы сейчас будем вести с помощью Михаила Бабича и Дениса Мантурова (глава Минпромторга РФ - прим. ТАСС) переговоры о дальнейшем использовании объектов", - сказал Бречалов.

Инвестиционные предложения

Дальнейшее использование объектов - в руках инвесторов, от которых уже поступают предложения о реализации проектов на базе всех семи объектов химразоружения. Например, рассматривается вопрос переноса Казанского порохового завода в удмуртский поселок Кизнер. Как отметил Бабич, если бы на этих объектах хоть что-то было нарушено, то использовать их было бы нельзя.

"Один из вариантов - это перенос сюда (в Кизнер - прим. ТАСС) из Казани порохового завода. Сейчас этот завод находится в центре Казани, это не единственный вариант, но основной <...> Тут требуется проведение дополнительных расчетов, требуется дополнительная проработка, и если нам это удастся сделать, то это будет один из вариантов", - сказал он.

В любом случае, для приведения объектов в порядок перед реализацией инвестпроектов понадобится время. Несмотря на это, говорит Бабич, популярность объектов растет, компании предлагают свои бизнес-проекты. "Это и фармацевтическое направление, и химпроизводство, и множество других вариантов", - отметил он.

"Что касается сроков вовлечения объектов в хозоборот, то по каждому объекту есть свои сроки. Так как этот объект [Кизнер] - последний, то здесь потребуется еще около 3-4 лет по ликвидации последствий, по санации территории, по уничтожению тех элементов оборудования, которые участвовали в процессе уничтожения химоружия. И с этого момента мы будем параллельно вести работу по заключению концессионного соглашения, которое потребуется для того, чтоб день в день передать этот объект инвесторам", - сказал Бабич.

Уничтоженная опасность в цифрах

Как сообщалось ранее, общий объем уничтоженных запасов химоружия на территории РФ составил 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ. Всего были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, ви- икс, иприт и люизит. Таким образом, после уничтожения последнего боеприпаса Россия в полном объеме выполнила обязательства, установленные Женевской конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 3 сентября 1992 года.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году планируется провести работы "по битумированию реакционных масс и переработке промышленных отходов, образовавшихся от уничтожения люизита", а начиная с 2019 года будут проводиться работы по ликвидации последствий деятельности по уничтожению химоружия. Объем бюджетного финансирования программы составляет 288,9 млрд рублей. Дополнительным источником финансирования программы стала международная техническая помощь объемом 32,37 млрд рублей.