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ОНФ попросил Генпрокуратуру проверить свалки в зоне аэропорта Махачкалы

В стране
3 октября, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Свалки угрожают безопасности населения и пассажиров самолетов, отметил Дмитрий Миронов

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта "Генеральная уборка" сделали запрос в Генпрокуратуру проверить незаконные свалки на территории аэропорта Махачкалы, которые могут создавать угрозу для полетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС во вторник.

"На интерактивную карту свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" поступило обращение от жителей города Махачкалы в Республике Дагестан о наличии незаконных свалок на территории аэродрома, всего в двух и семи километрах от взлетно-посадочной полосы. Активисты ОНФ обратились в Генпрокуратуру по факту незаконных свалок в зоне аэропорта Махачкалы, которые создают опасность для авиалайнеров", - отмечается в сообщении.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, жители не раз фиксировали возгорание "обнаруженных в аэропорту свалок". "Нахождение полигона или какой-либо мусорной свалки - это грубейшее нарушение всех возможных санитарных норм и напрямую угрожает безопасности как местного населения, так и пассажиров. Любая из птиц, которые летают стаями над мусорными кучами, может привести к трагедии", - подчеркнул Миронов.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

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