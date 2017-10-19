Синоптики сообщают о похолодании в регионах СЗФО и тепле на юге страны в середине октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Похолодание пришло в республику Коми и Архангельскую область, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос". На северо-западе России и на Средней Волге температуры также понизятся, зато на юге страны, по словам синоптиков, ясно и солнечно: в дневные часы до 20 градусов тепла, по ночам порядка плюс 15.

В Предуралье прогнозируются сильные осадки, в особенности это касается севера Башкирии. "В Пермском крае и Башкирии - осадки и сильный северо-западный ветер", - отметили в центре. В Норильске ожидается метель, объявлено штормовое предупреждение, школьникам разрешили пропустить занятия. Подробнее о погоде в регионах России в материале ТАСС.

На дорогах ЯНАО ограничили движение

Из-за мокрого снега и дождя на двух открытых участках автодороги в Ноябрьске 19 октября образовалась наледь, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В Ноябрьске при этом сухо, осадков не наблюдается. Непогода разыгралась за городом, и наледь образовалась только на двух участках автодороги. Вся остальная трасса в порядке", - сообщила начальник дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Хмелева. Участки обрабатывают песко-соляной смесью, на дороге работают три комбинированные дорожные машины.

Третий день на Ямале наблюдаются неблагоприятные погодные явления. 19 октября синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, в отдельных районах - гололед, ночью и утром - туман.

Мокрый снег на подступах к Мурманску

Снег идет в четверг в Мурманской области. "По северу области - снег, по югу - снег с дождем, ветер северный. В целом для Мурманской области это обычное явление, снег уже шел на этой неделе. А на западе, в горном районе, уже даже установился снежный покров", - сообщили ТАСС в гидрометцентре региона.

Такая погода привела к ухудшению состояния дорог на севере региона. "По северу области наблюдается отложение мокрого снега, и уже есть гололедица на дорогах севера области. При отрицательной температуре все это будет лишь усугубляться ", - уточнили синоптики.

"Оранжевое солнце" в Смоленске

Оранжевую дымку в небе и на солнце наблюдали в Смоленской области, сообщил ТАСС начальник областного гидрометцентра Дмитрий Мурач. "Более точно о том, что "окрасило" солнце над Смоленском в желто-оранжевые цвета, можно будет сказать только в конце месяца, когда будут собраны все данные, - сказал он, добавив, что необычное явление могло возникнуть из-за сильных пожаров в Испании. - Такого развития событий исключать нельзя, ведь в Испании действительно сильные пожары, а на нашей территории есть западные переносы воздушных масс".

Накануне в Смоленской области стояла теплая погода с переменной облачностью. Местами воздух прогревался до плюс 16 градусов. 19 октября в регионе похолодало из-за пришедшего северного циклона, и температура не будет подниматься выше плюс 11 градусов.

Теплая погода наблюдается и в других регионах Центрального федерального округа. В Воронеже, Липецке, Тамбове - безветренно, солнечно, изредка днем небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15, а в Воронеже - и до плюс 17 градусов, по ночам тоже до плюс 12 градусов тепла.

В Норильске метель и незапланированные каникулы

Штормовое предупреждение действует в Норильске, сообщили в управлении ГО и ЧС города. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается снег, метель. Южный ветер 10-15 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от двух до семи градусов ниже нуля.

В управлении отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей, разрешается не посещать занятия учащимся второй смены с первого по 11 классы. Штормовое предложение сохранится и в пятницу.

Туманы на Земле Франца-Иосифа

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где находится база национального парка "Русская Арктика" и самая северная погранзастава "Нагурское", в последние дни участились туманы.

"Периодически бывают сильные туманы, которые сильно осложняют работу. Во время плохой видимости могут близко подойти белые медведи", - пояснил ТАСС государственный инспектор парка в области охраны окружающей среды Алексей Молоковский. Температура воздуха на самых северных островах страны минус 10-12 градусов, облачно с прояснениями, ветер до 6 м/с.

Задержка рейсов из-за погоды в Новосибирске

Главное управление МЧС России по Новосибирской области сделало экстренное предупреждение в связи с сильным туманом в регионе. "По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 19 октября местами по Новосибирской области ожидаются сильные туманы, видимость на дорогах в Новосибирске составит менее 50 метров. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, ростом числа ДТП, задержки авиарейсов", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в справочной международного аэропорта Новосибирска Толмачево, аэропорт работает в штатном режиме - небольшие задержки рейсов были рано утром, но к 06:00 мск туман рассеялся. Пробки на дорогах Новосибирска находятся на уровне шести баллов. О крупных ДТП, возникших из-за плохой видимости, региональное ГУ МВД пока не сообщает.

Тепло и сухо на Кавказе

Прогноз погоды на четверг для Кабардино-Балкарии остается, как и в предыдущие два дня, благоприятным с изменением в сторону потепления. По информации гидрометцентра республики, 19 октября в Кабардино-Балкарии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 5-10 градусов тепла, днем поднимется до 16-21 градуса. В горах температура воздуха в ночные часы может опуститься до минус двух.

В приморских районах Дагестана облачно и без осадков. Слабый юго-восточный ветер - 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 тепла, днем 15-20 тепла. В низменных районах ожидается утром и ночью туман.

В Ингушетии и Карачаево-Черкесии тоже сухая погода, без осадков, утром туман. В Ингушетии температура в равнинной части поднимется от 14 до 19 градусов выше нуля, в горах от плюс 10 до плюс 15, сообщили ТАСС в республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.