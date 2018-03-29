Цех трикотажной фабрики в Ульяновске после пожара возобновит работу 30 марта

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Цех трикотажной фабрики "Русь" в Ульяновске, где в четверг произошел пожар, возобновит работу 30 марта. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель департамента промышленности министерства промышленности, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

"Красильный цех возобновит работу с завтрашнего дня, 30 марта. На данный момент сотрудники цеха распущены по домам. Вся остальная фабрика работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Представитель департамента уточнил, что "эвакуация прошла нормально, системы оповещения сработали", сотрудники экстренных служб среагировали оперативно.

Как передает корреспондент ТАСС, около цеха сейчас можно увидеть дымящиеся тюки ткани, они лежат на улице. Пожарные ведут проливку конструкций. Фабрика является объектом с особой организацией пропускного режима. Руководство предприятия от комментариев воздерживается.

Ранее сообщалось о возгорании в красильном цехе фабрики на площади 20 кв. м, из-за пожара эвакуировали 20 человек. Пожар, начавшийся в 10:50 мск, полностью ликвидировали в 12:00 мск, говорится на сайте управления МЧС по Ульяновской области.

Ульяновская трикотажная фабрика "Русь", согласно данным на официальном сайте предприятия, на рынке трикотажных изделий более 70 лет. Работает по полному производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции.