Жители Сибири отказываются покидать свои дома, несмотря на угрозу паводков

ТАСС, 5 апреля. Регионы Сибирского федерально округа (СФО), где из-за похолодания замедлился начавшийся весенний паводок, готовятся к его возобновлению. Одной из главных проблем спасатели и власти называют нежелание людей оставлять хозяйство и эвакуироваться с опасных территорий, сообщили ТАСС представители региональных ГУ МЧС.

Игнорируя опасность

Начавшийся в Сибири на прошлой неделе паводок стал меньше - из-за похолодания прекратилось таяние снегов. Как рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю, к 5 апреля вода ушла из подтопленных домов, оставшись лишь на 300 участках. Грядущее потепление опасно для предгорных районов - Красногорского, Солтонского, Чарышского, потом вода дойдет до Бийска и Барнаула. Там, где есть угроза паводка, работают группы спасателей, отслеживают ситуацию. Жителей своевременно предупреждают о паводке, однако они отказываются эвакуироваться.

"Они остаются в домах, отказываются эвакуироваться, залазят на чердаки, крыши, к ним приплывают спасатели, предлагают эвакуироваться, они отказываются, им привозят продукты, воду. С ними нянчатся, уговаривают уехать - больше никак, принудительно мы не можем их заставить покинуть дома - это незаконно. Каждый паводок попадаются такие люди, <...> действуем убеждением и уговорами", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в Краснощековском районе края отказались от эвакуации более 500 человек. На этой территории никто не пострадал, но погибли два человека в других районах: оба были эвакуированы в пункты временного размещения, но один решил вернуться на свое подворье, чтобы спасти домашний скот, а второй погиб в состоянии алкогольного опьянения.

В Иркутской области в связи с таянием снега подтопленными оказались более 50 домов в поселке Хомутово близ областного центра. В понедельник там развернули пункт временного размещения, но он остается невостребованным - жители по-прежнему находятся в своих домах, спасатели оказывают им помощь в откачке воды.

Наживаться на паводке

В Омской области, по словам замначальника главного управления региональной безопасности, начальника управления безопасности населения и территорий Станислава Горячкина, пока прогноз благоприятный: высокие уровни воды, которые были последние три года на севере области, не прогнозируются. Но ситуация может изменится - на паводок влияют, в том числе, объемы сброса воды с водохранилищ в Казахстане.

По словам Горячкина, на позитивный прогноз рассчитывают порядка 5-10% граждан, отказываясь от эвакуации. Они думают, что успеют уплыть на лодках, не понимая, с какой силой и скоростью может прийти волна, пояснил Горячкин. Еще одна проблема - люди, которые пытаются заработать на паводке.

"Для многих это бизнес, вот взять наш [поселок] Затон - они там все застраховались и ждут, когда придет вода. В Полтавке в прошлом году некоторые специально лопатами прокапывали ямы, чтобы вода к ним заходила. Даже был случай, когда житель одного населенного пункта в апреле, когда вода еще не поднялась, из озера себе насосом перекачивал воду в огород, чтобы сказать, что затопило - я не шучу, это реальные случаи", - рассказал Горячкин.

Замруководителя ведомства вспомнил и ситуацию, когда жители нескольких деревень не давали властям проводить противопаводковые мероприятия в надежде на компенсации. "Это официально зафиксировано, [мы] с прокуратурой приезжали. Местные жители перегородили дорогу, заявили: "Не надо нам ничего делать, пусть затопит". Они ждали этого, чтобы получить страховку", - сказал он.

Подготовка к большой воде

Подтоплений в регионах Сибири ждут, но пока надеются на лучшее. По предварительным прогнозам, в Новосибирской области паводок должен пройти без серьезных последствий, при этом в регионе в готовности все силы, которые смогут оперативно справиться с ЧС. Спасатели готовы к худшему - подтопленными могут оказаться 17 населенных пунктов с общим населением почти 20 тыс. человек. Как отметил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, даже с такой ситуацией можно будет справиться за счет новой техники - аэросаней, мощных средств водооткачки, отопительных систем, световых башен.

В Кемеровской области к мониторингу обстановки решили привлечь волонтеров и казаков. Вместе с сотрудниками МЧС, гидрологами и местными властями они отслеживают уровень воды в реках. Как сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, пока вскрытие рек сдерживает холод, но уже с пятницы ожидают потепления.

Противопаводковые мероприятия продолжаются в Хакасии, куда ранее пришла "большая вода", - по оперативным данным на 5 апреля, ситуация в целом стабильная - в селе Новотроицком подтопленными остаются 13 домовладений и 36 приусадебных участков, в Бонадарево - 40 участков, воду откачивают мотопомпами. По данным регионального управления ГО и ЧС, на территориях, подвергшихся риску, расчищают и удлиняют обводные каналы, укрепляют берега рек.

В Красноярском крае начали взрывать лед на реках - так ликвидируют ледовые заторы перед паводком. По данным МЧС, в режиме ожидания группировка из 17 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники. В регионе первую волну ждут уже на этой неделе, когда вскроются реки на юге.

В поселке Каа-Хем в Тыве ликвидируют последствия половодья - там подтоплено 14 домов. В добровольческий штаб, где дежурят юристы, психологи, медики, спасатели, прибыли 40 волонтеров. Они наводят порядок в домах, доставляют жителям продукты питания, помогают спасателям откачивать воду. По словам представитель правительства Тывы Долааны Салчак, в мессенджере создали чат для пострадавших от паводка, где люди сообщают о своих нуждах, и им оказывают помощь.

"Собираем заявления от жителей, составляем список вещей, в которых они нуждаются. Некоторые организации собирают деньги, мы на эти средства закупим макароны, рис, муку, растительное масло и детские вещи. Многие спрашивают о наличии обуви, в этом мы сейчас нуждаемся", - сообщила ТАСС сопредседатель Республиканского штаба волонтеров Азиана Увангур.

Снег растает - будет паводок

В ближайшие дни службы Росгидромета прогнозируют резкое потепление. Трудности с паводком возможны в Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области. Температура воздуха повысится до плюс 10-15 градусов, местами до плюс 18 - это приведет к таянию снега и разливу рек.

Опасная ситуация может сложиться в двух регионах Алтая. Как рассказал журналистам начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев, в этом году запас снега в горах составляет только 70% от нормы, но он пополнился к концу марта из-за осадков и при теплой погоде быстро растает. В прошлом году запас превышал норму в 2,5-3 раза, но при этом таял снег медленно, поскольку теплые и холодные дни чередовались.

"Сценарий по сравнению с прошлым годом изменится: начиная с завтрашнего дня повышение температуры по Республике Алтай и Алтайскому краю ожидается до +12-15 градусов. Запасы снега, которые пополнились к концу марта, начнут интенсивно таять, пойдет ускоренный рост повышения уровня воды в реках, [в самых опасных районах] ожидается повышение уровня воды на 1-1,5 метра выше критического уровня", - рассказал Григорьев.