На стройке Крымского моста началась третья вахта студенческих стройотрядов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Студенты из профильных вузов России в третий раз приехали проходить практику на строительной площадке железной дороги через Керченский пролив, которая соединит Крымский полуостров с другими регионами России. Об этом во вторник сообщил информационный центр "Крымский мост".

"Сорок учащихся Российского университета транспорта (МИИТ) и Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I приступили к работе в Керченском проливе. Они распределены по участкам, на которых строится железная дорога", - говорится в сообщении.

В информационном центре уточнили, что вахта студотрядов продлится два летних месяца. За это время студенты познакомятся с основными технологиями в мостостроении и примут участие в 20 направлениях строительно-монтажных и вспомогательных работ. В программе - шестидневная трудовая неделя, семинары профессионального мастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому и Крымскому полуостровам.

"Это моя третья практика на стройке Крымского моста. Прошлым летом мы работали на автодорожной части. Сегодня утром, когда ехали на свой участок, увидели готовую автодорогу с машинами. Мы кричали от восторга. Ощущения невероятные. В этой дороге через пролив есть капля нашего труда. Теперь пробуем свои силы на железнодорожной части моста", - рассказал студент Российского университета транспорта Николай Волков, чьи слова приведены в сообщении.

Для участников студенческой вахты предусмотрено проживание в городке строителей на Тамани и трехразовое питание. "Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составит от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах", - добавили в пресс-службе центра.

Летняя студенческая практика на строительстве Крымского моста и подходах к нему проводится с 2016 года. В ней приняли участие более 180 учащихся университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска. Лучшие участники стройотрядов получили рекомендации для будущих работодателей.

О мосте в Крым

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие запланировано на 2019 год.