Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турпоток в Кисловодске за восемь месяцев вырос на 10%

В стране
9 июля, 11:08 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, июля. /ТАСС

По итогам года турпоток может достигнуть 400 тыс. человек, уточнил мэр города Александр Курбатов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Абрамов/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Рост туристского потока в Кисловодске превысил 10% по сравнению с прошлогодним периодом, по итогам года курорт планирует принять 400 тыс. отдыхающих, сообщил в понедельник ТАСС глава города-курорта Александр Курбатов.

"За 8 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста турпотока в Кисловодске составила более 10%. С учетом, что среднегодовая загрузка гостиниц и санаториев по 2017 году у нас была выше 78%, то сегодняшняя загрузка уже достигает около 90% и это не предел, ведь курортный сезон в самом разгаре", - сказал он.

Смотрите также

В Кисловодске реконструировали старинную летнюю эстраду "Музыкальная раковина"

Вице-премьер Мутко рекомендовал властям Кисловодска скоординировать работу санаториев

В центре Кисловодска открылся четырехзвездочный санаторий на 160 мест

Курбатов отметил, что в абсолютных цифрах Кисловодск принимает в год 340 тыс. зарегистрированных отдыхающих, при населении 130 тыс, то есть почти в 2,5 раза больше, чем само население. И это без учета так называемого экскурсионного потенциала - потока людей, которые прибывают на один день. "Так что прогноз на этот год очень оптимистичный, думаю, что по итогам года мы приблизимся к 400 тыс. человек", - сказал мэр.

Новые здравницы

Глава города добавил, что санаторно-курортная база в этом году пополнится новым пансионатом на ул. Вокзальной, здание готово на 70%. С учетом строительства санаториев "Академический", "Русель", "Петергоф", "Тура", а также еще пяти санаториев, по которым инвесторы уже готовят проектно-сметную документацию, в ближайшие три года в городе добавится порядка 2 тыс. дополнительных мест размещения.

К увеличению турпотока Кисловодск готовится также в части развития инфраструктуры, дорог. Кроме того, в этом году власти города планируют направить около 50 млн рублей на реконструкцию исторических зданий старейшего санатория им. Орджоникидзе, 240 млн руб. - на дороги, 70 млн. - на Курортный парк.

"Запланировано выделение 5,3 млн руб. на проект по восстановлению исторического дома Реброва. Этот знаковый историко-культурный объект станет местом притяжения многих туристов, так как связан с именами Пушкина, Лермонтова, Толстого", - сказал Курбатов.

Программа развлечений

Также рост турпотока в этом курортном сезоне будут стимулировать крупные мероприятия, в том числе федерального уровня, которые пройдут на территории Кисловодска. В июле будет проводиться Всероссийский кинофестиваль "Хрустальный источник" в Ессентуках, но с большой творческой площадкой в Кисловодске. В город планирует приехать театр им. Вахтангова, а в сентябре здесь традиционно проходит ежегодный фестиваль молодого вина.

"Поэтому нашим гостям, которых мы с радостью ждем, пребывание в Кисловодске будет не просто полезно для здоровья, но и очень интересно", - сказал Курбатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
4
На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех
5
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!