Турпоток в Кисловодске за восемь месяцев вырос на 10%

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Рост туристского потока в Кисловодске превысил 10% по сравнению с прошлогодним периодом, по итогам года курорт планирует принять 400 тыс. отдыхающих, сообщил в понедельник ТАСС глава города-курорта Александр Курбатов.

"За 8 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста турпотока в Кисловодске составила более 10%. С учетом, что среднегодовая загрузка гостиниц и санаториев по 2017 году у нас была выше 78%, то сегодняшняя загрузка уже достигает около 90% и это не предел, ведь курортный сезон в самом разгаре", - сказал он.

Курбатов отметил, что в абсолютных цифрах Кисловодск принимает в год 340 тыс. зарегистрированных отдыхающих, при населении 130 тыс, то есть почти в 2,5 раза больше, чем само население. И это без учета так называемого экскурсионного потенциала - потока людей, которые прибывают на один день. "Так что прогноз на этот год очень оптимистичный, думаю, что по итогам года мы приблизимся к 400 тыс. человек", - сказал мэр.

Новые здравницы

Глава города добавил, что санаторно-курортная база в этом году пополнится новым пансионатом на ул. Вокзальной, здание готово на 70%. С учетом строительства санаториев "Академический", "Русель", "Петергоф", "Тура", а также еще пяти санаториев, по которым инвесторы уже готовят проектно-сметную документацию, в ближайшие три года в городе добавится порядка 2 тыс. дополнительных мест размещения.

К увеличению турпотока Кисловодск готовится также в части развития инфраструктуры, дорог. Кроме того, в этом году власти города планируют направить около 50 млн рублей на реконструкцию исторических зданий старейшего санатория им. Орджоникидзе, 240 млн руб. - на дороги, 70 млн. - на Курортный парк.

"Запланировано выделение 5,3 млн руб. на проект по восстановлению исторического дома Реброва. Этот знаковый историко-культурный объект станет местом притяжения многих туристов, так как связан с именами Пушкина, Лермонтова, Толстого", - сказал Курбатов.

Программа развлечений

Также рост турпотока в этом курортном сезоне будут стимулировать крупные мероприятия, в том числе федерального уровня, которые пройдут на территории Кисловодска. В июле будет проводиться Всероссийский кинофестиваль "Хрустальный источник" в Ессентуках, но с большой творческой площадкой в Кисловодске. В город планирует приехать театр им. Вахтангова, а в сентябре здесь традиционно проходит ежегодный фестиваль молодого вина.

"Поэтому нашим гостям, которых мы с радостью ждем, пребывание в Кисловодске будет не просто полезно для здоровья, но и очень интересно", - сказал Курбатов.