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Акции протеста в Гонконге

Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Гонконге

Пресс-секретарь российского президента отметил, что это внутреннее дело Китая

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кремль считает ситуацию в Гонконге внутренним делом Китая и не собирается в нее вмешиваться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, это наверное внутреннее дело Китая де-юре", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле рассматривают происходящее в Гонконге. "Безусловно, мы не собираемся в это вмешиваться", - подчеркнул Песков.

В воскресенье сотни тысяч жителей Гонконга (по некоторым оценкам, до 1 млн человек) вышли на улицы в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции на основную часть КНР разыскиваемых там подозреваемых. Противники документа утверждают, что это может привести к выдаче Пекину политических диссидентов. Изначально акция проходила мирно и носила организованный характер.

Однако после полуночи часть радикально настроенных демонстрантов отказалась расходиться и попыталась штурмовать здание парламента, прорваться через металлические заграждения. Стражи порядка применили против зачинщиков беспорядков баллончики с перцовым газом и резиновые дубинки. По меньшей мере трое полицейских ранены. Отдельные участники стычек задержаны.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичАкции протеста в Гонконге
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