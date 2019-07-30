МИД КНР заявил о прямой причастности США к беспорядкам в Гонконге

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты напрямую причастны к беспорядкам в специальном административном районе Гонконге, о чем свидетельствуют видео и фото с мест, где происходили беспорядки. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"В последнее время благодаря тому, что запечатлели СМИ, мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США, - отметила она на регулярном брифинге. - У всех возник вопрос: какую же на самом деле роль сыграли Соединенные Штаты в том, что произошло в Гонконге?".

По словам дипломата, китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая, в том числе Гонконга, который выступает в качестве неотъемлемой части КНР. "Мы советуем Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем", - подытожила Хуа Чуньин.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Антиправительственные акции в последнее время принимают все более ожесточенный характер. В минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированных митингов в разных районах города.