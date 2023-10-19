Исполнить мечту на Крайнем Севере. Зачем молодой врач уехала в небольшое ямальское село

Светлана Вернигорова выучилась на акушера-гинеколога, но ее хотели направить работать терапевтом. Однако девушка мечтала заниматься любимым делом и по программе "Земский доктор" отправилась в ямальское село Мужи Шурышкарского района. Было очень непросто, но сейчас Светлана — замглавврача Мужевской районной больницы, решение переехать восемь лет назад считает верным. Поговорили с молодым врачом о ее пути из солнечного Ростова-на-Дону в арктическое село с населением чуть больше 4 тыс. человек

(Не)простой выбор

Светлане сейчас 32, она родом из Ростовской области, училась там же — в Ростовском государственном медицинском университете на факультете "лечебное дело", направление "гинекология", окончила вуз с красным дипломом. Она училась по целевому контракту, который нужно было отрабатывать в районной больнице. Но на момент распределения там не оказалось ставок гинекологов, и девушке предложили стать терапевтом. "Мне было так обидно, я очень хотела работать по специальности и по совету друга отправилась оспаривать назначение", — вспоминает врач.

Оказалось, что возможность пойти в другую больницу, несмотря на обязательную отработку, есть — красный диплом предоставляет такое право. "Зашла и сказала, что хочу другую специальность. Мне сказали: раз хотите — берите", — рассказывает доктор.

Но был и другой вариант: по программе "Земский доктор" поехать на Север — туда раньше уехала знакомая, много рассказывала, звала. Выбивать ставку в районной больнице не хотелось. Зато хотелось попробовать себя на новом месте, поэтому Светлана, практически не раздумывая, решилась уехать на Север.

Если Север тебя принимает...

"Как сейчас помню, улетала 30 сентября 2015 года из Ростова-на-Дону. Там было +29, я ходила в сарафане. В Ростове сентябрь — четвертый месяц лета. Мы летели вместе с мамой в куртках, кроссовках. А когда приземлились в Салехарде, там падал снег… Я не понимала, что происходит. Мы, конечно, побежали тогда за перчатками, все было серо, пасмурно", — вспоминает Светлана.

Село Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа оказалось дальше, чем предполагалось. Когда друзья рассказывали ей про Салехард, казалось, что все это где-то рядом. Но оказалось, что до Мужей, куда добраться можно только из Салехарда, еще почти 200 км. А от родного Ростова-на-Дону сейчас Светлану отделяет около 4 тыс. км.

"Можно по воде — на "Метеоре", после этого в Салехарде можно сесть на самолет, но прямого рейса в Ростов-на-Дону пока нет, — рассказывает доктор. — Так что через Москву, Сочи или Минеральные Воды. А там уже до дома поездом. Такой путь займет до трех дней, если все рейсы и переправы совпадут как надо. Чтобы не гадать с рейсами — можно поехать на машине. Тогда от Мужей до Салехарда придется плыть на пароме, а затем колесить по всей стране на машине".

К счастью, отмечает Светлана, практически по всей России живут родственники и друзья, есть где остановиться: в Перми — родственники мамы, в Нижнем Новгороде — родная сестра. Если давать себе в дороге хороший отдых, такой путь займет до семи дней. А потом так же обратно.

Первое время было сложно: пришлось пожить и в интернате, где размещила молодых специалистов, затем в комнате в новом общежитии, после чего Светлане дали комфортную однокомнатную квартиру. Но если с таким столкнуться могут в любых регионах, то с холодом, полярной ночью и длительным отсутствием солнца — только в высоких широтах.

"Когда собиралась сюда, вообще не задумывалась, что здесь бывает так темно, — смеется врач. — Была молода, относилась как к путешествию. Но верно говорят: если Север тебя примет, то все сложится. Было сложно от вечных сумерек, поначалу были сильная сонливость, бесконечная депрессия. Я начала следить за своим здоровьем, сдавать все анализы. Мой уровень витамина Д оставлял желать лучшего. Стала восполнять недостаток витаминов — это очень помогает. Человек ко всему привыкает, так и я к короткому световому дню быстро привыкла".

"Делают ставки, когда ты уедешь"

В больнице оказалось хорошо во всех смыслах: здание современное, техника инновационная, главврач — понимающий. В Мужах все современно, оснащено и продолжает дооснащаться оборудованием. Врачам комфортно здесь работать. "Не понимаю тех людей, которые недовольны медицинской помощью здесь, — все доступно настолько, что нет громадных очередей по сравнению с "большой землей", — добавляет она.

Включиться в работу пришлось сразу же. Первую пациентку помнит и сейчас — беременная с инфекцией мочевыводящих путей. Старалась, лечила. Было страшно, потому что это уже не интернатура, где есть доктор, который за тебя отвечает. Здесь уже ты — тот самый доктор, ответственный за все свои решения. Все прошло хорошо, пациентку выписали по выздоровлении.

Но не все в профессии врача зависит от его навыков, мудрого наставника или современнейшей техники. На Севере свои коррективы вносит даже погода.

"Самый сложный случай произошел в первый же месяц работы. Это было вечером, — вспоминает Светлана, и паузы в ее речи становятся длиннее обычных. — Поступила беременная пациентка с кровотечением, срок был практически доношенным. Весь день у нее болел живот, но она ждала дома супруга и не обращалась к врачу. Среагировали мы быстро — работала я, главный врач — тоже акушер-гинеколог. Мы пошли на операцию. Быстро-быстро. В нормы по времени, как это должно быть по протоколу, мы уложились. Но, к сожалению… Санавиация не смогла на тот момент вылететь к ребенку, он был тяжелый из-за гипоксии. Был ноябрь, непогода. К утру ребенка не стало…"

За таким ударом врачу всегда прилетает следующий — необходимость сообщить плохую новость родным. Светлана, вспоминая тот момент, говорит, что было так тяжело, что она собиралась даже бросить профессию.

Она собралась тогда с силами, позвонила своему куратору в университет, он успокоил ее, что врачебной ошибки нет — все сделано верно. Но ситуация не отпускала. "Пришла к главному врачу, а он и говорит: "Поселок маленький, здесь уже ставки делают, когда ты уедешь…" И я пообещала себе, что не уеду", — вспоминает врач.

"Я дома"

Первые два года, говорит Светлана, были самыми сложными — переломными. Она отмечает, что о таком ей многие рассказывали — наверное, в этот период Север их испытывает. Возвращаясь на работу, ждала отпуска, безумно тянуло домой. Но в какой-то момент все изменилось.

"Интерес позволил все это пережить. Теперь, когда приезжаешь на Ямал, говоришь: "Я дома", а в Ростове-на-Дону — уже в гостях", — отмечает врач.

Через год Светлана попросилась на дополнительное обучение — захотелось стать врачом УЗИ. Нагрузка в их больнице распределена равномерно: ресурсов хватает. Исключение было разве что в пандемию, когда все выходили на осмотры на дому. А в обычное время Светлана принимала до 15 пациентов до обеда как гинеколог, дальше ее заменял другой врач, а она шла проводить УЗИ — еще 20 пациентов. В период отпусков пиковая нагрузка на одного гинеколога доходила до 30 человек за полный день.

Дважды в год — выезды на отдаленные территории, прием пациентов в ФАПах. Зимой, когда открыта дорога по зимнику, выезжают на детские медосмотры, осенью — на взрослые.

Бывало сложно, но в целом терпимо. Очень тяжело было принимать ту самую пациентку, ребенка которой не удалось спасти. Когда она приходила на прием, врач не могла избавиться от чувства вины, хотя понимала, что сделала все правильно. В какой-то момент Светлана решилась на разговор, предложила планировать новую беременность. Пациентка волновалась, боялась, но все же решилась. Врач начала подготовку, настояла на обязательном приеме витамина Д.

"Когда я делала ей УЗИ, она разговорилась и сказала: "Я же сама виновата в той ситуации. Решила, что вроде болит-болит, и ладно…" И меня спустя столько лет отпустило, что она не винит нас… — вспоминает врач. — Сейчас она уже родила ребенка, все прошло хорошо. А за прописанный витамин Д все еще благодарит, говорит, что стала бодрая и активная".

Закаты, северное сияние и первый снег

В коллективе ее в итоге тоже приняли. С любовью Светлана вспоминает свою старшую медсестру, которая недавно вышла на пенсию. "Это был человек вместо мамы здесь, она меня очень поддерживала. Отношение теплое к коллективу, не было конфликтных ситуаций. Наверное, я бы не задержалась здесь, если бы были проблемы в коллективе — ведь большую часть времени мы проводим на работе", — говорит она.

В родном Ростове-на-Дону переносить жару теперь тяжело. А если друзья спрашивают: "Когда ты домой?", то, находясь на Ямале, тянет ответить: "Я уже дома".

© Личный архив Светланы Вернигоровой

"Я очень люблю здесь летний период, мне очень нравятся закаты… Сестра живет в Нижнем Новгороде, он вроде как считается столицей красивых закатов, но здесь красивее. Но и, конечно, северное сияние. Я его такое яркое и красивое впервые увидела только в прошлом году, шла с работы поздно — оно так переливалось… мы с коллегой радовались как дети, — смеется врач. — Решила завести собаку, тоже было спонтанное решение… в общем, действительно это лучший друг человека. Моя собака обожает, когда выпадет первый снег. Настолько она радуется снегу, что катается по нему, и это счастье просто не передать словами".

Однокурсники часто спрашивают Светлану про работу в больнице, а когда появляются вакансии, она часто пишет им сама. Но многие не решаются ехать на Север: далеко, холодно, проблемы с транспортом, с продуктами бывает тяжело. Однако Светлана уже совершенно уверена: это "путешествие" точно того стоит.

Виктория Ивонина