Статья

Алсиб: Россия и США готовят совместную экспедицию по следам трассы Аляска — Сибирь

Российские и американские путешественники в будущем году планируют совместную экспедицию на гидросамолетах по местам воздушной трассы Аляска — Сибирь (Алсиб). Об этом сообщил ТАСС соорганизатор экспедиции "Байкал — Аляска: по следам Алсиба", предприниматель и путешественник Анатолий Казакевич

Редакция сайта ТАСС

Памятник на месте крушения самолета под командованием майора Федора Пономаренко на трассе Алсиб © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Алсиб — международная воздушная трасса, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.

Читайте также

"Элемент ядерного сдерживания". Какие факты стали известны про аэродромы Алсиба

"Мы вместе с моим другом, пилотом, подготовили экспедицию "Байкал — Аляска: по следам Алсиба". В июле 2026 года планируется совершить перелет на шести гидросамолетах российского производства по пути известной воздушной трассы Аляска — Сибирь, с возвращением обратно в Иркутск. По моей информации, с августа 1945 года никто этого не совершал. Требования к участникам серьезные, в том числе на уровне общих ценностей, таких как патриотизм и служение Отечеству. Эта экспедиция — акт народной дипломатии, изучение истории, познание географии востока России и Аляски в США. <…> Это напоминание о том, что Россия и США могут быть настоящими союзниками, и этот опыт взаимовыручки — наша настоящая история", — сообщил Казакевич.

© Виктория Мельникова/ ТАСС

Организаторы уже подготовили маршрут и точки дозаправки топливом: Иркутск — Киренск — Якутск — Магадан — Анадырь — бухта Провидения — Ном (США) — Фэрбанкс — Анкоридж — Кадьяк — Ситка и обратно.

Читайте также

Чтобы пролететь над облаками: невидимые герои трассы Аляска — Сибирь

В крупных городах планируется авиашоу и презентации. Отправиться планируют из Иркутска. Протяженность пути в обе стороны составит 20 тыс. км и займет около одного месяца. В рамках экспедиции пройдут тематические конференции об истории трассы Алсиб, истории городов, знакомства и установления связей. Ближайшая конференция "Нити дружбы" запланирована на 21 ноября.

По словам путешественника, идея сделать такую экспедицию возникла после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года.

"Это прямой знак к тому, что нам нужно самим поддержать президентов и выстраивать отношения между людьми. Да, сейчас небо над Аляской закрыто для России, но эксперты с Аляски уже предварительно подтверждают возможность и совместную заинтересованность в реализации общего проекта. Пилоты, журналисты и путешественники из США уже подтвердили участие, международный статус проекта имеет и состав оргкомитета. За несколько недель к инициативе присоединилось больше 150 человек.<…> В США тоже сформировалась инициативная группа во главе с руководителем фонда "Браво 369" Джефом Гиром, а также при участии Пола Фаса ("Северный форум", Аляска), известного журналиста Скотта Риттера и других. Уже подтвердили участие владельцы гидросамолетов. Одним из важных результатов проекта станет фильм, созданный совместной международной командой лучших из лучших, — ведем переговоры с режиссерами", — добавил Казакевич.

По следам купцов на надувном катамаране

Читайте также

Титов: РФ и США могут договориться о добыче редкоземельных металлов на Аляске

Экспедиция "Байкал — Аляска: по следам Алсиба" будет для путешественника Казакевича далеко не первой. В 2017–2019 годах уже была организована экспедиция "Байкал — Аляска" по пути сибирских купцов.

Путь протяженностью более 15 тыс. км был пройден на парусно-моторном катамаране океанского класса "Искатель" за три летних сезона и пять с половиной месяцев ходового времени от Иркутска, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании, до Ситки — бывшей столицы Русской Америки. По ее итогам и собранной информации в Иркутске на берегу Ангары был создан тематический парк-отель "Байкал — Аляска", посвященный общей истории России и США.

Об Алсибе Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Номе на Аляске. Участок советской воздушной трассы начинался в поселке Уэлькаль на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность маршрута от Файрбэнкс (Аляска) до Красноярска превышала 6,5 тыс. км. Проектировал трассу известный полярный летчик Василий Молоков. Всего Алсибом было доставлено для дальнейшей отправки на фронт около 8 тыс. бомбардировщиков и истребителей, транспортных и учебно-тренировочных самолетов. Также по трассе перевозилась различная техника и товары народного потребления. Показать еще

Виктория Мельникова