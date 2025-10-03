Алсиб: Россия и США готовят совместную экспедицию по следам трассы Аляска — Сибирь
Алсиб — международная воздушная трасса, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.
Читайте также
"Элемент ядерного сдерживания". Какие факты стали известны про аэродромы Алсиба
"Мы вместе с моим другом, пилотом, подготовили экспедицию "Байкал — Аляска: по следам Алсиба". В июле 2026 года планируется совершить перелет на шести гидросамолетах российского производства по пути известной воздушной трассы Аляска — Сибирь, с возвращением обратно в Иркутск. По моей информации, с августа 1945 года никто этого не совершал. Требования к участникам серьезные, в том числе на уровне общих ценностей, таких как патриотизм и служение Отечеству. Эта экспедиция — акт народной дипломатии, изучение истории, познание географии востока России и Аляски в США. <…> Это напоминание о том, что Россия и США могут быть настоящими союзниками, и этот опыт взаимовыручки — наша настоящая история", — сообщил Казакевич.
Организаторы уже подготовили маршрут и точки дозаправки топливом: Иркутск — Киренск — Якутск — Магадан — Анадырь — бухта Провидения — Ном (США) — Фэрбанкс — Анкоридж — Кадьяк — Ситка и обратно.
Читайте также
Чтобы пролететь над облаками: невидимые герои трассы Аляска — Сибирь
В крупных городах планируется авиашоу и презентации. Отправиться планируют из Иркутска. Протяженность пути в обе стороны составит 20 тыс. км и займет около одного месяца. В рамках экспедиции пройдут тематические конференции об истории трассы Алсиб, истории городов, знакомства и установления связей. Ближайшая конференция "Нити дружбы" запланирована на 21 ноября.
По словам путешественника, идея сделать такую экспедицию возникла после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года.
"Это прямой знак к тому, что нам нужно самим поддержать президентов и выстраивать отношения между людьми. Да, сейчас небо над Аляской закрыто для России, но эксперты с Аляски уже предварительно подтверждают возможность и совместную заинтересованность в реализации общего проекта. Пилоты, журналисты и путешественники из США уже подтвердили участие, международный статус проекта имеет и состав оргкомитета. За несколько недель к инициативе присоединилось больше 150 человек.<…> В США тоже сформировалась инициативная группа во главе с руководителем фонда "Браво 369" Джефом Гиром, а также при участии Пола Фаса ("Северный форум", Аляска), известного журналиста Скотта Риттера и других. Уже подтвердили участие владельцы гидросамолетов. Одним из важных результатов проекта станет фильм, созданный совместной международной командой лучших из лучших, — ведем переговоры с режиссерами", — добавил Казакевич.
По следам купцов на надувном катамаране
Читайте также
Титов: РФ и США могут договориться о добыче редкоземельных металлов на Аляске
Экспедиция "Байкал — Аляска: по следам Алсиба" будет для путешественника Казакевича далеко не первой. В 2017–2019 годах уже была организована экспедиция "Байкал — Аляска" по пути сибирских купцов.
Путь протяженностью более 15 тыс. км был пройден на парусно-моторном катамаране океанского класса "Искатель" за три летних сезона и пять с половиной месяцев ходового времени от Иркутска, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании, до Ситки — бывшей столицы Русской Америки. По ее итогам и собранной информации в Иркутске на берегу Ангары был создан тематический парк-отель "Байкал — Аляска", посвященный общей истории России и США.
Виктория Мельникова