Минобороны показало видео слежения за британским эсминцем, нарушившим госграницу России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры с самолета и беспилотника перед предупредительными выстрелами по курсу движения эсминца ВМС Великобритании Defender, который в среду нарушил госграницу России в районе мыса Фиолент.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

На кадрах видно, как эсминец следует по морю. На видео с беспилотника также можно наблюдать слежение за эсминцем с воздуха истребителем Су-30СМ и бомбардировщиком Су-24М.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".