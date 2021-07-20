В первый день работы авиасалона МАКС-2021 его посетили около 7 тыс. человек

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в первый день его работы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции авиасалона.

Как прошел первый день международного авиасалона в Жуковском

Авиация на МАКСимуме. Как прошел первый день международного авиасалона в Жуковском

"На фоне введенных ограничений по входным билетам и бейджам через контрольно-пропускные пункты прошло 6 тыс. 970 человек", - сказал собеседник агентства. При этом, он заметил, что на официальном сайте авиасалона за событиями и мероприятиями первого дня МАКС-2021 следили 94 300 посетителей, еще 282 тыс. человек для знакомства с новостями и ключевыми событиями выбрали официальные аккаунты авиасалона в социальных сетях.

В дирекции добавили, что авиасалон, проводимый в условиях пандемии коронавируса, "продемонстрировал новую тенденцию: конгрессно-выставочные проекты, реализованные в гибридном формате, показывают существенный прирост онлайн-составляющей на фоне заметного сокращения численности посетителей, работающих непосредственно на площадке выставочного комплекса".

"Введенный на площадке специальный режим посещения, полностью учитывающий рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области, требовал от участников и посетителей мероприятия предъявления QR-кода, либо загрузки в информационную систему данных об отрицательном ПЦР-тесте", - напомнил собеседник агентства.

В дирекции авиасалона убеждены, что такие меры, дополняющие обязательные требования по ношению защитных масок, соблюдению социальной дистанции и обработке рук антисептиками, призваны минимизировать риски заражения.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.