Очередь на презентацию истребителя Checkmate растянулась почти на километр

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Очередь из примерно тысячи человек собралась на МАКС-2021 у павильона, где проходит премьера новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate, сообщает корреспондент ТАСС.

По состоянию на 16:00 мск пятницы очередь растянулась примерно на 700-800 м. Как рассказали агентству желающие увидеть новый истребитель, время ожидания посещения презентации (оно проходит группами по сто человек) составляет более часа, но людей в очереди это не пугает - интерес к новой машине слишком велик.

Ранее госкорпорация "Ростех" представила на МАКСе новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate ("шах и мат" в переводе с английского). В настоящее время на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия истребителя. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, объединенных в единую систему.