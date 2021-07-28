Шойгу: попытки США разместить объекты в Центральной Азии ведут к усилению нестабильности

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. США после вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран Центральной Азии свои логистические структуры для последующего размещения своих объектов и баз, что несет угрозы усиления нестабильности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств государств - участниц ШОС.

"Поспешный вывод иностранных контингентов [из Афганистана] спровоцировал дополнительный резкий скачок военно-политической напряженности и всплеск боевых действий. При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов", - сказал Шойгу.

По его словам, российским военным известно о таких попытках. "Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность", - сказал министр.

В этом контексте, отметил он, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС".

"Приветствуем любые международные инициативы по содействию политическому урегулированию афганского конфликта", - сказал Шойгу.

Активность боевиков

Шойгу заявил, что Минобороны России принимает меры по противодействию попыткам переноса террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион.

"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляем их потенциал по реагированию на кризисные ситуации. Оказываем помощь нашим союзникам и партнерам в Центральной Азии в модернизации национальных вооруженных сил, оснащении их вооружением и военной техникой, обучении кадров", - сказал Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск", - отметил министр.

Ситуация на границах стран ШОС

По словам Шойгу, ситуация по периметру границ стран ШОС сложная и имеет тенденцию к обострению.

"Мирному развитию государств - членов организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность", - сказал он.

При этом он отметил, что "ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы". "На данном этапе, безусловно, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечен в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя", - сказал Шойгу.

Он выразил признательность таджикистанским друзьям за гостеприимство и радушный прием. "Я очень хорошо знаком с этим регионом, и мне близок Таджикистан. Каждый раз, приезжая сюда, вспоминаю лихолетье начала девяностых на этой земле", - сказал Шойгу, отметив, что знает о событиях тех лет не понаслышке.

"Когда в хаосе гражданской войны мне как министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приходилось решать вопросы гуманитарного характера, эвакуации русскоязычного населения, вести непростые переговоры и даже побывать у бандитов в качестве заложника", - сказал Шойгу.

Региональная стабильность

Министр выразил надежду, что совместными усилиями в регионе удастся сохранить мир и стабильность.

"Наше совещание традиционно сфокусировано на вопросах обеспечения безопасности и проходит в год 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. За прошедший период ШОС стала влиятельным межгосударственным объединением, играющим все более значимую роль в международных делах. Этому во многом способствовало взаимодействие между оборонными ведомствами государств - членов организации и достигнутый уровень взаимопонимания и доверия", - сказал Шойгу.

Он отметил, что оценки странами - участницами ШОС международной обстановки и подходы к решению вопросов региональной стабильности и безопасности во многом совпадают.