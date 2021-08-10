Активная фаза учений трех стран пройдет на границе Таджикистана с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана и около 500 единиц техники трех стран пройдет 10 августа на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

О причинах учений на границе с Афганистаном

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Старт активной фазы учений запланирован на вторник, 10 августа. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы, всего от России будет задействовано 1,8 тыс. человек.

В пресс-службе округа отмечают, что учения трех стран проводятся на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, участники отработают вопросы отражения возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.

Учения проходят в три этапа. Первый посвящен подготовке объединенной группировки трех стран к совместной операции по уничтожению "боевиков", которые нарушили границу на юге Таджикистана. Остальные два будут связаны с реализацией этой операции: на втором этапе военные трех стран будут противостоять условным бандгруппам, которые вторглись на территорию союзного государства, на третьем - радикальным террористическим группировкам при пересечении госграницы.

Звено штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций - всего более 10 воздушных судов РФ - обеспечат поддержку наземных силам. Летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов и высадке тактического десанта.

Всего на полигоне установлено более 1 тыс. мишеней, имитирующих джихад-мобили, танки, дроны, изготовленные кустарным способом, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, ростовые фигуры смертников, а также долговременные углубленные сооружения в горах. Для штурмовой и армейской авиации будут использовать площадные цели - лагерь боевиков, схроны, бронеколонны на марше, скопления живой силы и техники условного противника.