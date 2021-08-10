Российские Су-25 обеспечили прикрытие мотострелков на учениях на границе с Афганистаном

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 10 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25 обеспечили огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений, а также авиационное прикрытие высадки воздушного десанта в ходе активной фазы учений представителей России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"Летчики вылетели с аэродрома Гиссар и нанесли групповые авиационные удары с применением более 350 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим колонну легкобронированной техники и скопление живой силы незаконного вооруженного формирования. Авиационные удары наносились на скоростях от 650 до 700 км/ч и высотах от 50 до 2,5 тыс. м", - сообщили в пресс-службе

В ЦВО добавили, что летчики отработали элементы сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. В ЦВО отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.