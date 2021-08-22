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"Армия-2021"

Глава Минобороны Армении отправится в РФ для участия в открытии выставки "Армия-2021"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Делегация Минобороны Армении во главе с министром Аршаком Карапетяном отправится в РФ для участия в церемониях открытия военно-промышленной выставки "Армия-2021" и Международных армейских игр. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.

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"Делегация примет участие в торжественных церемониях открытия военно-промышленной выставки "Армия-2021" и Международных армейских игр", - отмечается в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа. VII Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.

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АрменияРоссия"Армия-2021"
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