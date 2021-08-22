{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работы по продлению сроков эксплуатации ракет УР-100Н УТТХ спланированы на 2022 год

Генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов напомнил, что ракеты "уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 37 лет

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Работы по продлению сроков эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ, стоящих на боевом дежурстве в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), спланированы на 2022 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

На эту тему
История военно-технического форума "Армия"
История военно-технического форума "Армия"

"[Проверочные] мероприятия <…> проводятся регулярно, и по их итогам год за годом мы продлеваем срок эксплуатации этих ракет. Делать прогнозы на отдаленную перспективу я не стал бы, но на 2022 год эти работы уже запланированы", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Леонов напомнил, что МБР УР-100Н УТТХ "уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве, сейчас эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН".

Теги
Россия
"Армия-2021"
НПО машиностроения будет обеспечивать пуски с космодрома Восточный
Генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов напомнил, что за два десятилетия центр обеспечил районами падения более 400 пусков
Читать полностью