Путин 23 августа отдаст команду на закладку боевых кораблей на трех верфях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр в подмосковном парке "Патриот". Он, в частности, отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ сразу на трех верфях, сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

"В рамках форума глава государства в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и [на] ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин в рамках форума "Армия-2021" обсудит с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим визитом, сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, а также актуальные вопросы региональной повестки дня", - сообщили в Кремле.

В понедельник Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, напомнили в пресс-службе. "Планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств - членов организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы", - уточняется в сообщении.