Гости форума "Армия-2021" смогут прокатиться на беспилотном автомобиле

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Гости международного форума "Армия-2021" могут прокатиться на беспилотном автомобиле, который курсирует по одной из центральных аллей выставочного комплекса.

Беспилотник, рассчитанный на шестерых пассажиров, создан специалистами Московского Политеха. В машине нет систем управление - руля или педалей - только два ряда пассажирских кресел и планшет для загрузки маршрута.

Как рассказал в воскресенье ТАСС инженер-разработчик Московского Политеха Максим Макаров, все оборудование, вся инжиниринговая часть и программное обеспечение были с нуля разработаны специалистами университета.

"Беспилотник способен по заданному маршруту перевозить грузы или людей в зависимости от комплектации подвижной платформы. В салоне автомобиля расположен планшет, где загружена карта местности, на которой можно выбрать необходимый маршрут. Также на планшет выводится изображение с внешних камер", - сказал Макаров.

Создатели надеются, что в ближайшее время их беспилотники начнут возить всех желающих в парках Москвы.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" открылся в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке и будет работать до 28 августа. Общая площадь статической экспозиции форума превышает 330 тыс. кв. метров. Во время динамической программы запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны РФ и изделий отечественного ОПК. Особого внимания заслуживает запланированная демонстрация парного пилотажа истребителей Су-57, а также участие авиационных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".