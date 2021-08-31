Участники конкурса "Кубок моря" АрМИ-2021 проведут совместные учения в Каспийском море

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участники конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр - 2021 (АрМи-2021) от России, Азербайджана, Ирана и Казахстана после завершения игр проведут совместные учения в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-центре игр.

"Сразу после завершения "Кубка моря" у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море", - привели в пресс-центре слова главы российской делегации - заместителя командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Екимова.

Екимов напомнил, что основная цель мероприятий - отработка взаимодействия.

В конкурсе "Кубок моря" АрМИ-2021, который впервые проходит в Иране, участвуют малые ракетные и артиллерийские корабли ВМФ Азербайджана, Казахстана, Ирана и России. Каспийская флотилия представлена малыми ракетными кораблями "Махачкала" и "Астрахань". "Штабным кораблем, на котором находятся главы делегаций всех стран, является спасательный буксир службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии СБ-738", - сообщили в пресс-центре.

На четвертом этапе конкурса в Иране экипажи боевых кораблей выполнили стрельбу по морской плавающей мине. Российская команда показала отличное время выполнения задания и несколько раз точно поразила обе мишени. "По итогам 4-х упражнений конкурса первое место занимает команда Ирана, за ними идут моряки-каспийцы, на третьем и четвертом месте - экипажи кораблей ВМС Казахстана и Азербайджана соответственно", - отметили в пресс-центре.

Конкурс "Кубок моря" состоит из шести этапов: морская подготовка - постановка корабля на якорь и бочку; борьба за живучесть корабля - заделка пробоин на береговом учебном тренажере; спасательная подготовка - посадка в спасательный плот; уничтожение плавающей мины из пулемета и артиллерийская стрельба.