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Истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что нарушения госграницы не было
Истребитель МиГ-31 Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-31
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 поднимали для сопровождения патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

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По данным военных, в субботу российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали в центре.

Там отметили, что нарушения госграницы РФ не допущено.

В центре подчеркнули, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - уточнили в центре.

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