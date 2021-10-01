Глубокие воды Атлантики. Как русский подводник спас американцев от ядерной катастрофы

35 лет назад, 3 октября 1986 года, на советской атомной подлодке К-219, несшей службу в Атлантическом океане у восточного побережья США, из-за взрыва в ракетной шахте и последующих процессов вышла из строя система охлаждения ядерного реактора. 20-летний матрос-реакторщик Сергей Преминин предотвратил расплавление активной зоны реактора, вручную опустив компенсирующие решетки. Выбраться из отсека ему не удалось. Он спас от ядерной катастрофы 115 членов экипажа и миллионы американцев

В июле 1987 года за мужество и отвагу Сергей Преминин был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). В 1997 году его удостоили звания Героя России. О подвиге Преминина снят французско-германско-британско-американский фильм "Враждебные воды". ТАСС поговорил с теми, кто знал Сергея. Из родных у него остались 80-летняя мама Валентина Егоровна и старший брат Николай. Настаивать на беседе с родными мы не стали, понимая, что они не в силах снова вспоминать трагические события тех лет. "Всегда у них чистота и порядок" Детство Сергея прошло в деревне Скорняково Великоустюгского района Вологодской области. Односельчанка Татьяна Владимирова хорошо помнит простого деревенского мальчишку. "У меня чисто детские воспоминания, Сергей на пять лет старше был. Все деревенские, у нас была одна компания, летом катались на велосипедах, ребята возили девчонок на багажниках, строили шалаши, купались, а зимой все вместе заливали каток, горки. Часто ходили из деревни в школу в Красавино, это за два-три километра, автобусы ведь в те времена не ездили. Помню, как-то весной Сергей учил нас, девчонок, грести на лодке — у нас все заливает весной. Жили сообща и никогда ничего не делили. Помню, старшие устраивали за деревней "иллюминацию" — жгли костры, а нас, мелких, брали с собой, картошку пекли и этой картошкой нас кормили", — рассказала Татьяна, ныне учительница школы в Красавино.

Чуть больше воспоминаний осталось у одноклассницы Николая Валентины Долгодворовой, которая жила по соседству с Преминиными. "Сергей бойкий был, бегал тут вместе с братьями, и корову доили, и по хозяйству все успевали. Так паренек крепкий был, деревенский, все выдержит. Русоватый, беловатый мальчишка. Всего трое братьев было — старший Николай, средний Сергей и младший Саша. Так-то все трудолюбивые были. Тетя Валя [мама] их заставляла работать, они и корову держали, и сено косили, чего попросят по соседству — все сделают. Много работы было, так, наверное, некогда было лишка учиться, как успевали, так и учились. Отец Анатолий Ефимович электриком в совхозе работал, мать — на льнокомбинате в Красавино сменами. У нее все было распределено — один сын посуду моет, второй корову доит, третий сено нагребает. Братья сами себе и пуговицы пришивали, и всегда у них чистота и порядок", — говорит Валентина. Односельчане чтут память Сергея и очень благодарны ему: говорят, после присвоения ему звания Героя России в Скорняково появились блага цивилизации. "Благодаря ему у нас дорога заасфальтирована в деревню и газ проведен к каждому дому, в 2000-х годах сделали. Это все появилось после того, как его наградили посмертно в 1997 году", — рассказала Долгодворова. К 45-летию со дня рождения матроса в деревне высадили березовую аллею, потом посадили дубы и сосны, сейчас там очень красиво, говорит Валентина. Местные жители следят за порядком, летом косят траву. На день ВМФ односельчане ездят к памятнику Сергея и рубке подлодки, установленным в Красавино. Из "маленького мужичка" в матроса-реакторщика Помнит Сергея его первая учительница Надежда Ивачева, ныне директор красавинской школы №15. "Учился он у меня в начальной школе. Жил за два километра, каждый день проходил эти два километра пешком. Это большой путь для ребенка. Мне кажется, здесь уже и воспитывались у него такие черты, как выносливость, упорство. Маленький мальчик был, трудолюбивый, доброжелательный, не драчун, любил мастерить. Был у нас праздник букваря, у каждого была своя буква, дети называли на нее профессии. Сереже досталась буква "я". "Я хочу быть смелым", — сказал он тогда. Учился он посредственно, отличником не был, не выскочка, не зазнайка, застенчивый. Но это не главное в начальной школе, главное — какие закладываются человеческие качества. Жаль очень, что он не успел создать семью. Мне кажется, он был бы добрым отцом, примером своим детям. Некоторые наши школьники сейчас с восхищением смотрят на его пример", — рассказала директор. В те годы ей хотелось, чтобы ее класс был самым лучшим. "Молодая была, неопытная, мне хотелось всей душой и сердцем, чтобы они у меня были самые-самые лучшие. Я была строгая учительница, требовала, переживала за каждую оценку, если они не справились или что-то не сделали. Если мы собирали макулатуру, участвовали в соревнованиях, то всегда были первыми. Не говорю, что все ребята по жизни пошли лучшими, но им закладывалось такое", — говорит педагог.

На эту тему Топ-5 самых известных атомных подлодок "Севмаша", которые всплывали во льдах Арктики

Помнит она Сергея улыбчивым мальчиком невысокого роста. "Маленький мужичок крепкий. Когда Сергей уже учился в речном училище, в СПТУ №3 в Великом Устюге, связи уже были потеряны. Возможно, поэтому он был призван потом на флот [после речного училища], а может, и по другой причине — отбор по росту, по здоровью. Старший брат служил в армии ведь на этой же лодке. Через два года Сергей пришел преемником на место своего брата. Оба брата невысокие, коренастые, крепкие, только Николай больше похож на отца, а Сережа — на маму. Я хорошо знала эту семью, бывала у них. Обычная деревенская семья, работящая", — рассказала учитель. Флот, особенно подводный, — и тогда был в ряду самых престижных войск страны, и наверняка Сергея направили на эту службу неспроста: сыграли роль и хорошее здоровье, и выносливость, и привычка к труду, и то, каким надежным показал себя на службе старший брат Николай. Тот самый трагический поход был первым боевым дальним походом Сергея — его прикомандировали к К-219 примерно за месяц до выхода лодки в рейс. "Я справлюсь" "Преминин пошел в реакторный отсек не потому, что он молодой и выносливый, а потому что обслуживание реактора — это его заведование, — говорит Игорь Британов, в 1986 году капитан 2-го ранга, командир АПЛ К-219. — Сначала с ним был старший лейтенант Беликов, командир группы, которая отвечала за реакторы, а когда Беликов после выхода упал в обморок, пошел один Преминин". На лодке два реактора, один был заглушен в автоматическом режиме, а потом пропало электропитание, и второй реактор до конца заглушен не был. "Его пришлось глушить вручную, опускать компенсирующие решетки, — рассказывает Британов. — Преминин опускал эти компенсирующие решетки в реакторной. А когда опустил, из-за пожара в соседних отсеках лопнул трубопровод, и в седьмом отсеке поднялось давление. Никто не смог открыть переборочную дверь, и Преминин остался там. Он сделал все, и так уж получилось, что ценой своей жизни заглушил ядерный реактор". Капитан 3-го ранга, старший оперуполномоченный особого отдела АПЛ К-219 Валерий Пшеничный после взрыва и пожара оказался в кормовых отсеках, и командир подлодки Игорь Британов поручил ему взять командование на себя.

"Сергей — обыкновенный советский парнишка. Я сам в этот экипаж приехал за семь суток до выхода, другую лодку отправлял. А Преминина прикомандировали со второго экипажа в этот экипаж Британова. Мы пошли не на своей лодке. Она свое отходила, были неисправности, но все равно отправилась в океан на выполнение боевой задачи по охране государственных границ. Произошел взрыв ракеты, последовали необратимые процессы, необходимо было заглушить атомный реактор, а специалисты этого отсека — это три человека: командир Беликов, матрос Преминин и мичман Сергеев, который ранее пострадал от взрыва", — рассказывает Пшеничный. В отрезанных кормовых отсеках находилось 59 человек. Нужно было не допустить расплавления активной зоны реактора. События в подлодке происходили спустя пять месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС, командир и экипаж понимали, что нужно выполнить все инструкции. Первый раз в седьмой отсек пошли Беликов и Преминин вдвоем. Температура в отсеке уже превышала 70 градусов. Они опустили одну решетку, вышли в восьмой отсек отдышаться, и Беликов потерял сознание. Спасательные средства к тому времени были практически израсходованы. "Британову я доложил в центральный, что остался только Преминин. С Сережей мы переговорили, я спросил его: "Ты сможешь один туда пойти?" Потому что послать даже в сопровождение было некого — только эти трое знали отсек до автоматизма. Преминин сказал: "Я справлюсь. Я все знаю". Мы договорились, что он все сделает и выйдет обратно к нам в восьмой отсек. Но произошла утечка воздуха высокого давления, и люк загерметизировался", — рассказал Пшеничный. При попытке открыть люк "даже домкраты не выдерживали", вспоминает Пшеничный. "Сережа больше на связь не вышел. Мы посчитали, что он погиб. Видимо, снял маску и задохнулся. В кормовых отсеках было 59 человек, четверо из них погибли, трое — сразу в результате взрыва ракеты", — рассказал Пшеничный. Потом на лодке пошли необратимые процессы. Командир принял решение выводить экипаж. Сначала с кормы отправили 11 пострадавших от взрыва тяжелых больных, затем оставшийся экипаж был эвакуирован на теплоход "Красногвардейск". Последним покинул лодку командир Британов.

Описание Атомная подводная лодка К-219 © Public domain via Wikimedia Commons