В России начался осенний призыв в армию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенняя призывная кампания 2021 года, которая началась в пятницу, пройдет во всех субъектах Российской Федерации, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов, в которых она проводится только весной по физико-географическим причинам.

"Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек", - отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Как и в прошлом году, основные усилия во время осуществления призыва на военную службу будут сосредоточены на недопущении распространения коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войсках.

"Необходимо исключить направление в войска больных граждан или не соответствующих установленным требованиям. В военкоматах с призывниками должны работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию", - подчеркнул Бурдинский

По информации Минобороны, при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку, а перевозка военнослужащих общественным транспортом будет исключена.

"При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток", - отметили в МО РФ.

Горячая линия

Традиционно во время призыва будут работать горячие линии для призывников и их родителей. В эту призывную кампанию прямая телефонная линия Генштаба начнет работу с 14 октября. Звонки будут приниматься во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.

Вся актуальная информация об осеннем призыве будет доступна на сайте военного ведомства, а в разделе "Контакты" можно обратиться в действующие электронные приемные.

Также в этом году можно будет дистанционно подать заявление на участие в отборе в "Научные роты". В специальном разделе на сайте ведомства содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах.

Увольнение призывников 2020 года

Увольнение военнослужащих срочной службы призыва 2020 года будет проходить в соответствии с законом, никаких задержек и изменений не ожидается.

Осенью 2020 года на службу было призвано 128 тыс. человек, большая часть из которых начнет увольняться начиная с этого дня. В Вооруженных силах РФ продолжат нести службу более 134 тыс. военнослужащих срочной службы весеннего призыва 2021 года.