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Борисов заявил, что Россия располагает полным спектром беспилотников

Вице-премьер подчеркнул, что работа в этом направлении ведется очень интенсивно

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия имеет в распоряжении все типы беспилотных аппаратов, в том числе летательные, сухопутные и надводно-подводные.

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Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств", - отметил Борисов.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется очень интенсивно. "Это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил", - отметил он.

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