Военные намерены завершить реконструкцию своего участка БАМ на четыре года раньше плана

ДРОГОШЕВСК /Амурская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Железнодорожные войска завершат работы по реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на четыре года раньше намеченного срока, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Мы планировали вот эти участки дороги, которые у нас протяженностью 339 км, сделать к 2027 году. Мы их закончим в 2023 году", - сообщил Булгаков журналистам в среду после церемонии начала укладки железнодорожного пути на участке реконструкции БАМ, которая ведется силами Минобороны России. Она прошла с участием главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.

Булгаков сообщил, что сегодня железнодорожные войска выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим и министром обороны "с опережением графика минимум на 113% ежесуточно и в целом по месяцу". "Поэтому у нас все основания для перевыполнения плана есть", - заявил Булгаков.

Он сообщил, что в марте группировка военнослужащих, задействованных в реконструкции БАМ, будет усилена за счет сил военных железнодорожников из Западного военного округа.

Говоря о планах на следующий год, Булгаков сообщил, что за Минобороны на участке реконструкции закреплено 19 объектов. "В следующем году мы должны сдать 17 объектов. И у нас остается на 2023 год всего семь объектов. Вот задачи на 2022 год, мы должны их выполнить и в 2023-м завершить", - сказал Булгаков.

На следующем этапе, сообщил он, совместно с РЖД и Минтрансом предстоит пройти более 1 300 км до Комсомольска-на-Амуре.