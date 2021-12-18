Самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились на аэродроме Чкаловский

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Минобороны России, на борту которых находятся около 200 эвакуированных граждан РФ и Афганистана, приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолеты доставили <...> около 200 граждан Российской Федерации и Афганистана", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

В субботу утром военно-транспортные самолеты Минобороны России доставили в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза. В российском военном ведомстве отметили, что авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул, была создана по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ Сергеем Шойгу для осуществления вывоза граждан.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.