{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились на аэродроме Чкаловский

Самолеты доставили около 200 граждан России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Минобороны России, на борту которых находятся около 200 эвакуированных граждан РФ и Афганистана, приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолеты доставили <...> около 200 граждан Российской Федерации и Афганистана", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль.

В субботу утром военно-транспортные самолеты Минобороны России доставили в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза. В российском военном ведомстве отметили, что авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул, была создана по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ Сергеем Шойгу для осуществления вывоза граждан.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

Теги
АфганистанРоссия
Замглавы МО РФ обсудил со спецпредставителем премьера Ливана перспективы сотрудничества
В Минобороны России отметили, что "обсуждалась ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе, перспективы развития военного сотрудничества, меры, способствующие возвращению сирийских беженцев к местам их постоянного проживания"
Читать полностью