В ЦВО заявили, что ситуация в Афганистане может привести к "выдавливанию" ИГ в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация в Афганистане, связанная со сменой власти и принимаемыми талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) мерами по стабилизации обстановки, может привести к "выдавливанию" боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничные районы, в частности в Таджикистан. В связи с этим Центральный военный округ (ЦВО) направляет все усилия на повышение боевой готовности войск, говорится в материале газеты " Красная звезда " по итогам беседы с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным.

"Боевики Исламского государства, воспользовавшись обострением политической и социально-экономической ситуации, связанной со сменой власти, нарастили террористическую деятельность в полтора раза, особенно в северных провинциях страны. Принимаемые талибами меры по стабилизации обстановки, включающие проведение спецопераций, может привести к "выдавливанию" боевиков ИГИЛ в приграничные районы, что, соответственно, вызовет рост активности бандформирований на таджикском направлении. Исходя из складывающейся обстановки, основные усилия в ЦВО были сосредоточены на повышении боевой готовности войск, перевооружении на новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники и их освоении", - говорится в сообщении.

При этом особое внимание в 2021 году было уделено повышению боевой мощи российских военных баз в Киргизии и Таджикистане.

По словам Лапина, ЦВО "нарастил усилия в межвидовой подготовке войск с учетом накопленного боевого опыта в Сирийской Арабской Республике, активно осваивая новые, нешаблонные способы ведения боевых действий в быстро меняющейся обстановке". Всего в 2021 году было проведено более 200 учений различного уровня и масштаба, в том числе одно с исследовательскими целями и три внеплановых.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.