В Минобороны РФ заявили, что НАТО допускает нарушения Римской декларации 2002 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. НАТО систематически не выполняет взятые обязательства после подписания в 2002 году так называемой Римской декларации, положившей начало работе Совета Россия-НАТО - "всепогодному" механизму, созданному для равноправного взаимодействия. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Подписание Римской декларации вовсе не означает, что все ранее взятые обязательства были выполнены альянсом", - сказал Фомин в понедельник на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве. Например, без изменений осталась практика проведения тренировок по применению ядерного оружия в рамках ежегодного учения Steadfast Noon.

"Более того, к тренировкам стали привлекаться Военно-воздушные силы стран Восточной Европы, вступивших в альянс. Возросло число стран - участниц учения с шести до девяти, а количество привлекаемых самолетов носителей с 20 - до 50 единиц", - отметил Фомин.

С 2004 года с целью освоения военной инфраструктуры стран Балтии стартовала операция НАТО Baltic Air Policing. На ротационной основе в Латвию, Литву и Эстонию направляются авиационные группы, которые осуществляют воздушное патрулирование вблизи РФ.

"Фиксировали, - сказал Фомин, - постоянный рост как количественного состава авиационной группировки, так и интенсивности ее полетов. При этом каких-либо обострений в российско-натовских отношениях в начале 21 века мы не отмечали".

По словам замминистра, "вследствие занятой альянсом неконструктивной позиции фактически зашло в тупик сотрудничество в сфере противоракетной обороны". "Несмотря на направленные нами альянсу предложения по совместному обеспечению противоракетного прикрытия в Европе, США приступили к развертыванию районов ПРО в Польше и Румынии. Североатлантический союз отказался предоставить юридически обязывающие гарантии ненаправленности данных комплексов против России", - сказал Фомин.

Комплексы строятся и модернизируются

В 2016 году в Румынии развернут, а в 2019 - модернизирован американский противоракетный комплекс Aegis Ashore. Строительство аналогичного объекта в Польше завершается, отметил Фомин.

Он обратил внимание, что комплексы Aegis Ashore оснащены универсальными пусковыми установками двойного назначения Мк-41: то есть эти комплексы не только противоракетного назначения, но и ударного, которые могут быть использованы для применения крылатых ракет типа "Томагавк" с дальностью до 2 400 км. В зону их досягаемости попадают объекты на территории РФ.

В подтверждение этой возможности Соединенные Штаты Америки 16 августа 2018 года, после объявления 2 августа 2018 года о выходе из Договора о РСМД провели пуск крылатой ракеты "Томагавк" из наземной пусковой установки Мк-41. "Это полностью подтверждает российскую аргументацию об ударном потенциале названной системы ПРО", - сказал Фомин

Он так также отметил, что в ходе грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году руководство альянса поддержало агрессию Грузии и осудило Россию за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. На Совете НАТО 19 августа 2008 года было принято решение "заморозить" отношения с Россией. В свою очередь, президент РФ в сентябре 2008 года принял ответное решение о приостановке взаимодействия с НАТО по военной линии. Через год отношения были восстановлены.

Фомин напомнил, что декларация "Отношения Россия - НАТО: Новое качество", (так называемая Римская декларация), в соответствии с которой был создан Совет Россия-НАТО (СРН) - "всепогодный" механизм для постоянных политических консультаций, выработки и принятия совместных решений, а также взаимодействия России и стран - членов альянса как равных партнеров в представляющих общий интерес областях" была подписана 28 мая 2002 года в Италии в городе Пратика-ди-Маре

По оценке замминистра, "в целом, сотрудничество России и НАТО после подписания Римской декларации приобрело динамичный характер, что способствовало оздоровлению обстановки в Европе".

"Для практического взаимодействия в Брюсселе было учреждено Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО, в состав которого также входил главный военный представитель Постоянного представительства России при НАТО. В Москве в феврале 2001 года открылось Информационное бюро НАТО, а в мае 2002 года - Военная миссия связи НАТО", - сказал Фомин.

В 2002 году была запущена "Инициатива СРН по сотрудничеству в воздушном пространстве", направленная на предотвращение проявлений терроризма с использованием самолетов гражданской авиации. В декабре 2004 года был принят "План действий Совета Россия - НАТО по борьбе с терроризмом", который предусматривал обмен разведывательной информацией и оценку террористических угроз, а также укрепление возможностей по предотвращению терактов и ликвидации их последствий, напомнил Фомин.

"На афганском направлении была достигнута договоренность об упрощенном порядке наземного и воздушного транзита через российскую территорию нелетальных (невоенных) грузов для группировки Международных сил содействия безопасности", - напомнил он.

В сфере миротворческой деятельности и кризисного урегулирования большое значение имела ратификация РФ в 2007 году соглашения о статусе сил, которое регламентировало порядок пребывания вооруженных сил на территориях стран - членов СРН, сказал Фомин.

Было активизировано сотрудничество по совместному исследованию нестратегической противоракетной обороны в Европе. Практические вопросы скоординированного применения сил и средств ПРО России и НАТО отрабатывались в ходе совместных командно-штабных учений, прошедших в 2004 - 2008 годах.

Под эгидой СРН проводились конференции и семинары по проблемам ядерных стратегий, учения по отработке вопросов реагирования на аварии с ядерным оружием, был организован обмен опытом работы в области обеспечения безопасности хранения ядерных боеприпасов. В Совете Россия - НАТО неоднократно обсуждались вопросы и меры по урегулированию международных проблем, связанных с распространением оружия массового поражения и средств его доставки, отметил Фомин.

Основу военно-морского сотрудничества России и НАТО составили поиск и спасание на море. В феврале 2003 года был подписан рамочный документ между Россией и Североатлантическим союзом по спасанию экипажей подводных лодок, что создало основу для придания взаимоотношениям в данной сфере международно-правового статуса.

"Боевые корабли Военно-морского флота в 2006-2008 годах принимали участие в контртеррористической операции объединенных военно-морских сил НАТО в Средиземном море под названием "Активные усилия". Была разработана программа сотрудничества в области научно-технических исследований, которая содержала более 50 направлений совместной деятельности", - напомнил замминистра обороны РФ.