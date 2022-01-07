Руководители Минобороны участвуют в рождественском богослужении в главном храме ВС РФ

Торжественную литургию в центральном алтаре Верхнего храма служит председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Савватий.

На рождественское богослужение в храм пришли, в частности, три заместителя министра обороны России - Геннадий Жидко, Тимур Иванов и Юрий Садовенко, военнослужащие и гражданский персонал ведомства, их семьи.

Собор, в котором идет Рождественское богослужение, возведен на пожертвования. Он был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

В Рождественские дни на соборной площади храма проходит зимний фестиваль, который уже посетили более 140 тыс. человек. Перед храмом открыт ледовый каток площадью 5,5 тыс. квадратных метров и тюбинговый спуск длиной около 60 м. Рядом с храмом в парке "Патриот" гостей встречает единственный в России музей на колесах, посвященный событиям Великой Отечественной войны. "Поезд Победы" прибыл сюда 25 декабря и будет доступен для посещения по 16 января включительно.