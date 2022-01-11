Самолет Минобороны РФ доставит 145 российских граждан из Алма-Аты в Москву

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России с 145 российскими гражданами вылетел из Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ведомство продолжает вывоз из Алма-Аты граждан РФ до полного выполнения задачи.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.