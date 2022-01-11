Второй Ил-76 ВКС РФ доставит в Москву из Казахстана 145 россиян

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вывоз российских граждан самолетами оборонного ведомства "будет продолжаться до полного выполнения задачи". В Москву вылетел борт Минобороны с 145 российскими гражданами на борту.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Самые масштабные беспорядки прошли в Алма-Ате, был захвачен аэропорт. Силовики вернули контроль над городом и аэропортом, но он все еще не возобновил работу, что приводит к вынужденной отмене части рейсов.