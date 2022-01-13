Первые российские миротворцы покинули Казахстан на самолетах ВКС РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первые подразделения российских миротворцев из состава контингента ОДКБ сегодня покинули Казахстан и на самолетах ВКС РФ направляются в Россию. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область.

Как уточнили в Минобороны, миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Подразделение миротворцев Киргизии совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы этой организации. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.